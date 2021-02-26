МИД Сирии осудил авиаудары США

МИД Сирии раскритиковал авиаудары ВС США по нескольким объектам в Сирии, которые, по мнению Вашингтона, принадлежат проиранским силам. Атака произошла в ночь на 26 февраля. Президент США Джо Байден одобрил ее в ответ на действия против американских объектов в Ираке.

Сирия призывает США изменить свой агрессивный подход к ней и прекратить оказывать поддержку террористическим организациям, нацеленным против Сирии и ее народа, приводит агентство SANA призыв сирийского МИДа.

В МИД РФ после авиаудара призвали США уважать суверенитет и целостность Сирии. Россия решительно осуждает удары США по Сирии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Сергей Лавров заявил о намерении прояснить этот вопрос с Вашингтоном.

Несколько дней назад ракетному обстрелу подверглось посольство США в Багдаде. В результате обстрела никто не пострадал. Обстрелы так называемой зеленой зоны, где находятся посольство США и государственные учреждения Ирака, происходят регулярно. В конце декабря 2020 года Вашингтон заявил, что может закрыть посольство в Багдаде в случае, если обстрелы не прекратятся. Ответственность за обстрелы США возлагают на Иран и иракские шиитские группировки.

Об атаке США — в материале “Ъ” «Джо Байден ударно ответил проиранским силам в Сирии».