Гватемала зарегистрировала вакцину «Спутник V»

Министерство здравоохранения Гондураса зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Гватемала стала 37-й страной, в которой зарегистрирована российская вакцина от коронавируса.

«Гватемала стала третьим государством в Центральной Америке, которое зарегистрировало вакцину "Спутник V". Безопасная и эффективная российская вакцина признана по всему миру и является одним из ключевых инструментов для борьбы с пандемией»,— приводятся слова гендиректора фонда Кирилла Дмитриева на сайте РФПИ. Препарат получил одобрение в рамках ускоренной процедуры, говорится в сообщении.

Вчера, 24 февраля, «Спутник V» зарегистрировали в Гондурасе, до этого — в Египте. «Спутник V» также получил одобрение в Белоруссии, Аргентине, Мексике, Иране и других странах. Кроме того, вакцину одобрили в сербской части Боснии и Герцеговины.

В январе РФПИ заявил о подаче документов в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе. Позднее агентство сообщило, что не получало заявок на регистрацию, после чего РФПИ опубликовал скриншот заявки. Издание Politico обратило внимание, что заявка со скриншота РФПИ отображается на сайте вышестоящего ведомства — Руководства агентств лекарственных средств (HMA). Представитель EMA сообщил Reuters, что HMA не участвует в процессе регистрации вакцин от коронавируса.

В России помимо «Спутника V» Центра имени Гамалеи зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова РАН.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Гватемале зарегистрированы 173,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 6,3 тыс. человек с диагностированным COVID-19.

Об одобрении российской вакцины в европейских странах — в материале “Ъ” «"Спутник V" прилетел в Сан-Марино».