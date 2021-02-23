«Спутник V» прилетел в Сан-Марино

Сан-Марино — анклавная республика в центре Италии — начинает прививочную кампанию от коронавируса с использованием «Спутника V». Первая партия российской вакцины, составляющая 7500 доз, была доставлена во вторник в государственный госпиталь Сан-Марино из Милана, куда накануне прилетел самолет с ценным грузом из Москвы. В отличие от Сан-Марино, которое не входит в ЕС, для использования российской вакцины в самой Италии требуется, чтобы ее одобрило Европейское фармацевтическое агентство (EMA). С подробностями — корреспондент “Ъ” в Риме Елена Пушкарская.

Самолет с первой партией российской вакцины «Спутник V» приземлился накануне вечером в Милане и оттуда во вторник утром в сопровождении руководителей Итальянского института здравоохранения (IIS) и под охраной полиции был доставлен до границы анклавной республики. От границы грузовик с партией «Спутника V», охраняемый уже местной жандармерией европейского микрогосударства, прибыл в государственный госпиталь Сан-Марино.

Как рассказал госсекретарь по здравоохранению Сан-Марино Роберто Чиаватта, санитарные структуры республики к началу вакцинации готовы. Прививки будут делать в первую очередь медикам, людям за 80, а также страдающим патологиями.

Известие о подписании протокола на поставку вакцины «Спутник V» между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и республикой Сан-Марино наделало много шума в итальянских СМИ.

Писали, что партия вакцины застряла на итальянской таможне и ее не пропускают из-за отсутствия у «Спутника V» разрешения на применение в Европе; строили предположения, что теперь итальянцы ринутся на гору Титано (где располагается одно из самых маленьких европейских государств), чтобы привиться российским препаратом. Даже появилась версия о том, что всегда отличавшаяся независимостью республика заказала российскую вакцину в пику Риму.

Страсти разгорелись настолько, что в выходные государственный секретарь по иностранным делам Сан-Марино Лука Беккари и его коллега, госсекретарь по здравоохранению Роберто Чиаватта собрали журналистов на пресс-конференцию. Они рассказали, что в отличие от жителей остальной Европы, санмаринцы до сих пор не получили ни одной ампулы антивирусного препарата. И именно это обстоятельство, как подчеркнул Лука Беккари, заставило руководство республики обратиться за помощью к России.

Расположенная в центре Италии Республика Сан-Марино является независимым анклавным государством, не входящим в ЕС. И поэтому централизованные закупки, производимые для европейских стран Еврокомиссией, на маленькую республику не распространяются. Однако еще в январе Сан-Марино договорилась с Италией о том, что из каждых 1700 полученных Римом от Брюсселя доз одна будет направляться в Сан-Марино. Это предполагает вакцинацию 25 тыс. человек (всего в Сан-Марино около 34 тыс. жителей).

Однако, как объяснил Роберто Чиаватта, отправки вакцины из Италии задерживаются в силу бюрократических проволочек. Можно также предположить, что причина кроется и в недопоставке препаратов по линии ЕС в саму Италию.

На этом фоне в конце прошлой недели власти Сан-Марино и подписали с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) соглашение о поставке «Спутник V».

Заказанный препарат позволит вакцинировать около 15% санмаринцев.

Итальянских журналистов волновал вопрос об эффективности и безопасности вакцины, поскольку она не прошла процедуру одобрения Европейского фармацевтического агентства.

«Для нас необходимо, чтобы препарат имел научное обоснование,— объяснил министр здравоохранения Сан-Марино.— Что касается "Спутника V", мы нашли обоснования в публикации в таком авторитетном журнале, как "Ланцет". Не менее важен для нас и научный отзыв "Спалланцани", в котором подтверждается безопасность и эффективность "Спутника V",— рассказал Роберто Чиаватта.

Напомним, клиника «Спалланцани» является в Италии флагманом в области лечения и исследований новых инфекций. Именно там год назад получили медицинскую помощь первые в Италии пациенты с коронавирусом, которыми оказались туристы из Китая. Сейчас в клинике проходят испытания итальянской вакцины Reithera.

Немаловажно, по словам Роберто Чиаватты, и то обстоятельство, что вакцинация «Спутником V» идет в 30 странах, и этой вакциной уже привиты примерно 70 млн человек.

В то же время, как подчеркнул министр Беккари, «сотрудничество с Россией нельзя воспринимать как протест против Италии и вызов Европе, а также искать в этом какой-либо иной геополитический подтекст». Речь идет исключительно о заботе о населении, которое до сих пор не смогло начать прививаться от коронавируса. По его словам, большую часть необходимых ей доз вакцины Сан-Марино в любом случае ожидает от Италии, причем в самое ближайшее время. При этом министр подчеркнул, что сотрудничество с Римом идет по всем аспектам борьбы с эпидемией.

Госсекретаря по иностранным делам спросили, не ожидают ли в Сан-Марино паломничества итальянцев из окрестных регионов, желающих привиться «Спутником V», на что он ответил: «Боюсь, заказанных доз будет мало для нас самих, но в принципе власти Сан-Марино могли бы рассмотреть с Италией на паритетной основе вопрос о прививках для итальянских граждан, работающих в анклавном государстве или проживающих в соседних городах.

Пока же прививки "Спутником V" будут делаться исключительно гражданам Сан-Марино».

На вопрос “Ъ”, будет ли российская вакцина приравнена к американским и европейским в том смысле, что привитые ею люди получат такую же возможность путешествовать, как и те, что привились Pfaizer или Astra Zeneca, госсекретарь по иностранным делам ответил: «Это надуманная проблема. Одно дело — решение страны употреблять ту или иную вакцину. Другое дело — эффект, который они имеют. И потому неважно, какие именно препараты получили люди, важно, что они получают иммунитет. Это должно быть базовым условием, которое позволит всем нам свободно передвигаться. Ведь мы хотим, чтобы в Европу приезжали из Америки, России, Китая, Индии. Каждая из этих стран применяет разные вакцины. Многие делают китайскую вакцину, а российскую используют уже 30 стран».

Согласившись, что решение о так называемом паспорте вакцинации скорее всего будет принято на европейском уровне, министр подчеркнул, что рынок вакцин меняется. Когда начиналась кампания по вакцинации, в Европе было лишь один или максимум два прививочных препарата, к которым потом стали присоединяться другие новые вакцины.

Вполне вероятно, что через полгода их будет еще больше. Так что главное, по его словам, безусловно, будет зависеть от эффективности препарата, а не от его марки.

Многие в Италии уже называют Сан-Марино маленьким хабом «Спутника V» на Апеннинах. После положительного отзыва о российской вакцине клиники «Спалланцани» глава департамента здравоохранения столичной области Лацио Алексио Д`Амато порекомендовал обратить на нее внимание министру здравоохранения Италии Роберто Сперанце.

Как писала Corriere Della Sera, господин Д`Амато считает вполне реальным начать производство российской вакцины на месте, с использованием мощностей местных фармацевтических производств, в случае одобрения со стороны EMA и интереса к этому российской стороны.