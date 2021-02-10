Разработчик «Спутника V» опубликовал подтверждение подачи заявки на регистрацию вакцины в ЕС

В Twitter российской вакцины против коронавируса «Спутник V» опубликовали выписку заявки на регистрацию препарата в ЕС, поданной 29 января. Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency) заявило, что не получало заявок ни для проведения процедуры постепенной экспертизы (rolling review) вакцины, ни для выдачи регистрационного удостоверения.

«В ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам о том, что они не могут найти заявку "Спутник V" для ответа, мы прикрепляем выписку от этой заявки 1379253 от 29 января 2021 года ниже»,— говорится в Twitter «Спутника V».

Вчера, 9 февраля, EMA сообщило, что российский препарат прошел научную консультацию, которая нужна для получения разрешения на ее применение в Евросоюзе. В ведомстве добавили, что теперь компания--производитель вакцины может подать заявку на его регистрацию. При этом ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предполагал, что «Спутник V» одобрят в ЕС уже в марте, так как заявка была подана в январе.

Об итогах третьей фазы испытаний вакцины — в материале “Ъ” «"Спутник V" стимулировал появление авторитета».