Гондурас зарегистрировал вакцину «Спутник V»

Агентство по регулированию в здравоохранении Гондаруса зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Гондурас стал 34-й страной, в которой зарегистрирована российская вакцина от коронавируса.

«Гондурас присоединился к ряду государств Латинской Америки, одобривших применение "Спутник V", и мы готовы поддержать партнеров для защиты населения с помощью одной из лучших вакцин в мире»,— передаются слова гендиректора фонда Кирилла Дмитриева на сайте вакцины. Согласно сообщению, препарат получил одобрение в рамках ускоренной процедуры.

Ранее сегодня РФПИ сообщил о регистрации «Спутника V» в Египте, где до этого было одобрено использование британской вакцины AstraZeneca и китайской Sinopharm. Помимо России, Гондураса и Египта, «Спутник V» получил одобрение в Белоруссии, Аргентине, Мексике, Иране и других странах. Также вакцина была одобрена для применения в сербской части Боснии и Герцеговины.

В январе РФПИ заявил о подаче документов в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на регистрацию «Спутника V» в Евросоюза. Позднее агентство сообщило, что не получало заявок на регистрацию, после чего РФПИ опубликовал скриншот заявки. Издание Politico обратило внимание, что заявка со скриншота РФПИ отображается на сайте вышестоящего ведомства — Руководства агентств лекарственных средств (HMA). Представитель EMA сообщил Reuters, что HMA не участвует в процессе регистрации вакцин от коронавируса.

О принятии российской вакцины в европейских странах — в материале “Ъ” «"Спутник V" прилетел в Сан-Марино».