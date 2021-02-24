Египет зарегистрировал вакцину «Спутник V»

Власти Египта одобрили использование вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Египет стал 35-й страной, зарегистрировавшей российский препарат.

«Египет — самая густонаселенная страна Ближнего Востока, и решение Египетского управления по лекарственным средствам включить "Спутник V" в национальный портфель вакцин демонстрирует высокую оценку безопасности и эффективности вакцины»,— сказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В Египте проживает более 100 млн человек. О сроках и объемах поставок российской вакцины в страну господин Дмитриев не сказал.

Ранее власти Египта одобрили использование британской вакцины AstraZeneca. Страна уже заключила контракт на поставку более 100 млн доз вакцин.

О продвижении российской вакцины на международном рынке — в материале “Ъ” «"Спутник V" прилетел в Сан-Марино».