Памятники пошли на выборы

25 февраля в «Активном гражданине» началось голосование о возврате памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку. Конкуренцию на выборах ему составил Александр Невский: по итогам первого дня было подано свыше 170 тыс. голосов, и основатель ВЧК идет вровень с полководцем. Писатель Захар Прилепин, требовавший вернуть монумент Феликсу Дзержинскому, объявил о «вбросах» 2 тыс. голосов еще на старте процедуры, но ее организаторы опровергли фальсификации. Эксперт ранее заявлял “Ъ”, что спешно организованное голосование по вопросу о памятнике связано с желанием властей переключить внимание граждан с Алексея Навального на другую повестку.

Голосование об установке монумента на Лубянке открылось в «Активном гражданине» 25 февраля в 10:00. Его участникам предложено ответить на вопрос «Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?» с двумя вариантами ответов — Феликсу Дзержинскому, Александру Невскому. Судя по данным портала, горожане проявили солидную активность. К полудню на вопрос ответили уже более 50 тыс. человек (53% из них отдали голоса за полководца). Барьер в 100 тыс. участников был преодолен к 15:00, а разрыв между кандидатами сократился: за возврат Феликса Дзержинского на Лубянку проголосовали 49% респондентов. К 20:30 число участников опроса выросло до 172 тыс., и кандидаты практически сравнялись по числу голосов.

Вариант с памятником полководцу лидировал в четырех возрастных группах из пяти («до 18», «18–24», «25–34», «35–44»), тогда как за основателя ВЧК голосовали пожилые граждане (более 61% в группе «55 и старше»).

Ощущению настоящих выборов у граждан в ходе опроса по памятникам должна была, видимо, помочь информация о «вбросах», которую обнародовал лидер движения «За правду» писатель Захар Прилепин (ратует за возврат основателя ВЧК на Лубянку). По словам писателя, на старте процедуры в систему было «загружено» 2 тыс. голосов за Александра Невского, чтобы у того было «немедленное большинство». Впрочем, в «Активном гражданине» данные о фальсификациях решительно отвергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не знает мнения Владимира Путина относительно памятника на Лубянской площади.

Голосование о возврате основателя ВЧК на Лубянку было объявлено через два дня после слушаний в Общественной палате Москвы об облике площади, где высказывалась идея создания там «архитектурной доминанты» (см. “Ъ” от 17 февраля). Так, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявлял, что не видит «возражений и аргументов против». Общественники договорились сформировать шорт-лист; конкуренцию Феликсу Дзержинскому могли составить Иван III, Александр Невский и Юрий Андропов. В итоге в списке осталось лишь два кандидата. Причиной этих слушаний было названо обращение общественников из «Офицеров России» к генпрокурору РФ Игорю Краснову. Ранее похожее обращение в мэрию направили Захар Прилепин, журналисты Александр Проханов и Леся Рябцева, блогер Дмитрий Пучков.

Одиннадцатитонный памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому был установлен на Лубянской площади в 1958 году. В августе 1991 года после попытки государственного переворота в СССР, предпринятой Государственным комитетом по чрезвычайному положению, статую пытались свалить на землю граждане, собравшиеся у главного здания КГБ. Монумент демонтировали с помощью крана по срочному решению Моссовета, а кадры этого события стали одним из символов эпохи. Сейчас памятник находится в столичном парке «Музеон».

Попытки вернуть Феликса Дзержинского на Лубянку предпринимались неоднократно. В 2002 году обсудить это на референдуме предлагал экс-мэр Москвы Юрий Лужков, но из-за протестов общественников отказался от этой идеи. В 2013 году в СМИ сообщалось о выделении 50 млн руб. из городского бюджета на реставрацию памятника и его возвращение на прежнее место, но эта информация затем была опровергнута. В 2015 году 150 тыс. подписей за возврат фигуры собрали для проведения референдума представители КПРФ, но в итоге сами от него отказались.

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Политолог Михаил Виноградов ранее напоминал “Ъ”, что никакой необходимости «экстренно менять тридцатилетний облик» Лубянской площади нет, находя в этой инициативе «больше переключения внимания с навальновской повестки и троллинга недовольных, чем реального содержания» (см. “Ъ” от 20 февраля). В русской службе BBC News после этого сообщали (со ссылкой на неназванных чиновников в Кремле и городской мэрии), что власти поддерживают вариант с Александром Невским. Сама же процедура, по мнению собеседников BBC News, была организована с целью «предложить обществу какую-то другую повестку», поскольку в регионах, по словам чиновника, «до сих пор обсуждают "дворец Путина"».

Зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов ранее говорил, что голосование по памятнику на Лубянской площади продлится до 5 марта. Но в пресс-службе «Активного гражданина» сообщили «Интерфаксу», что сроки проведения опроса пока не установлены. В комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме ранее заверяли “Ъ”, что фигуру памятника-победителя в любом случае придется согласовать с этим органом.

Александр Воронов