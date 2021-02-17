Феликса Дзержинского зовут на референдум

Вопрос о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку может стать предметом городского референдума, не исключил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. В столичной Общественной палате (ОП) состоялась дискуссия об архитектурном облике площади, в рамках которой была высказана идея о появлении там «архитектурной доминанты». Конкуренцию основателю ВЧК на выборах могут составить Юрий Андропов, Иван III и другие личности, которых общественники собирают в шорт-лист.

О том, что вопрос о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку «было бы правильным» вынести на референдум, господин Шапошников заявил в рамках дискуссии об архитектурном облике площади в Общественной палате Москвы. Причиной, пояснил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, стало обращение общественников из «Офицеров России» к генпрокурору РФ Игорю Краснову. Ранее обращение с призывом вернуть памятник основателю ВЧК на Лубянскую площадь в столичную мэрию также направили писатель Захар Прилепин, журналисты Александр Проханов и Леся Рябцева, блогер Дмитрий Пучков и другие граждане.

Первым делом на слушаниях в ОП решили, что Лубянке не обойтись без архитектурной доминанты. Глава комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Игорь Воскресенский обосновал это тем, что Лубянская площадь — «сложный транспортный узел с восемью выездами». «Безусловно, сказать, что доминанта там неуместна и клумба была бы лучше,— странно,— заметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.— С архитектурной точки зрения не вижу возражений и аргументов против». Господин Кузнецов напомнил, что на площади «всегда что-то присутствовало — памятник, фонтан или временные композиции», но не стал агитировать за конкретные варианты.

11-тонный памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому был установлен на Лубянской площади в 1958 году. В августе 1991 года после попытки государственного переворота в СССР, предпринятой Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), статую пытались свалить на землю граждане, собравшиеся у главного здания КГБ. Памятник демонтировали с помощью строительного крана по срочному решению Моссовета, а свидетельствующие об этом кадры стали одним из символов эпохи. Сейчас монумент находится в столичном парке «Музеон».

Председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой назвал на слушаниях Феликса Дзержинского «символом государственности и справедливости». Искусствовед Андрей Баталов предложил установить на площади памятник жертвам репрессий, которых «увозили с Лубянки на Коммунарку» (речь о спецобъекте НКВД СССР «Коммунарка», где в 1930–1940-х годах существовал полигон для расстрела граждан). Член ОП Москвы Павел Данилин заявил, что «уважает Дзержинского», но предложил поставить на Лубянке часовню в честь мученика Феликса Римского и новомученика Тихона (Никанорова). Такое сочетание, по мнению господина Данилина, способно «объединить общественность». Напомним, что Феликс Дзержинский считается инициатором комплекса карательных мер против классовых врагов («Красный террор»), среди которых были священнослужители и прихожане.

Попытки вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянку предпринимались ранее неоднократно. В 2002 году обсудить это на референдуме предлагал экс-мэр Москвы Юрий Лужков, но из-за протестов общественников отказался от этой идеи. В 2013 году в СМИ сообщалось о выделении 50 млн руб. из городского бюджета на реставрацию памятника и его возможное возвращение на прежнее место со ссылкой на бывшего вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского. Но эта информация затем была опровергнута. В 2015 году 150 тыс. подписей за возврат постамента собрали для проведения референдума представители КПРФ, но в итоге сами от него отказались.

Алексей Шапошников напомнил, что вопрос о возврате памятника на Лубянку «периодически реанимируется», сочтя правильным вынести его на референдум.

Правда, свою идею спикер Мосгордумы обосновал туманно, призвав рассматривать «вопрос об объекте» на площади «в более широком историческом контексте», не забывая «об исторической справедливости».

Примечательно, что ранее спикер ратовал за возврат на это место бронзового фонтана скульптора Джованни Витали (находился там до 1934 года; сейчас располагается в Нескучном саду). Депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева предложила совместить городской референдум с выборами в Госдуму в 2021 году. А господин Венедиктов предложил провести голосование еще раньше, причем не на референдуме, а в «Активном гражданине». Такой опрос, по его словам, мог бы пройти уже в марте этого года. А пока Алексей Венедиктов предложил сформировать шорт-лист к голосованию: в него после оперативного обсуждения вошли Иван III, Александр Невский и Юрий Андропов.

Юлия Костенко