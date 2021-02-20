Феликса Дзержинского ставят на голосование

Вопрос о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку 25 февраля выносят на голосование в «Активном гражданине». Об этом заявили в Общественной палате Москвы через два дня после слушаний, на которых было заявлено о необходимости архитектурной доминанты на Лубянской площади. Конкуренцию основателю ВЧК на выборах составит Александр Невский (ранее назывались кандидатуры Юрия Андропова и Ивана III). В комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме “Ъ” заверили, что фигуру победителя в любом случае придется согласовать.

О старте голосования по вопросу установки памятника на Лубянской площади объявил зампред Общественной палаты (ОП) Москвы Алексей Венедиктов. Выборы начнутся 25 февраля в «Активном гражданине» и на сайтах неназванных СМИ. В «бюллетене» два кандидата — Феликс Дзержинский и Александр Невский.

Голосование о возврате основателя ВЧК на Лубянку было объявлено через два дня после слушаний в ОП Москвы об облике площади, где высказывалась идея создания там «архитектурной доминанты» (см. “Ъ” от 17 февраля). Так, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявлял, что не видит «возражений и аргументов против». Причиной слушаний было названо обращение общественников из «Офицеров России» к генпрокурору РФ Игорю Краснову. Ранее похожее обращение в мэрию направили писатель Захар Прилепин, журналисты Александр Проханов и Леся Рябцева, блогер Дмитрий Пучков.

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников не исключал, что вопрос может стать предметом городского референдума. А господин Венедиктов сразу предложил голосовать в «Активном гражданине». Общественники договорились сформировать шорт-лист; конкуренцию Феликсу Дзержинскому могли составить Иван III, Александр Невский и Юрий Андропов. В итоге в списке осталось лишь два кандидата.

11-тонный памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому был установлен на Лубянской площади в 1958 году. В августе 1991 года после попытки государственного переворота в СССР, предпринятой Государственным комитетом по чрезвычайному положению, статую пытались свалить на землю граждане, собравшиеся у главного здания КГБ. Монумент демонтировали с помощью крана по срочному решению Моссовета, а кадры этого события стали одним из символов эпохи. Сейчас памятник находится в столичном парке «Музеон».

Попытки вернуть Феликса Дзержинского на Лубянку предпринимались неоднократно. В 2002 году обсудить это на референдуме предлагал экс-мэр Москвы Юрий Лужков, но из-за протестов общественников отказался от этой идеи. В 2013 году в СМИ сообщалось о выделении 50 млн руб. из городского бюджета на реставрацию памятника и его возвращение на прежнее место, но эта информация затем была опровергнута. В 2015 году 150 тыс. подписей за возврат фигуры собрали для проведения референдума представители КПРФ, но в итоге сами от него отказались.

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Источник “Ъ” в столичной мэрии отметил, что вопрос о памятнике на Лубянке действительно будет решаться голосованием и что интересантов в возврате именно изваяния Феликса Дзержинского нет. Господин Венедиктов сказал, что опрос привязан к «запущенной юридической процедуре» — обращению «Офицеров России», а процедура имеет «свои календарные особенности». Впрочем, о каких именно особенностях идет речь, он не уточнил.

По городскому законодательству установка памятников в столице должна согласовываться комиссией по монументальному искусству при Мосгордуме. Ее глава Игорь Воскресенский заверил “Ъ”, что победитель нынешнего голосования в любом случае должен будет пройти эту процедуру — исключение делается только при проведении референдума. Алексей Венедиктов подтвердил, что обращение в Мосгордуму готовится. При установке памятников за счет бюджета в парламент обращается Мосгорнаследие, пояснил господин Воскресенский. На вопрос, обращались ли чиновники по поводу Феликса Дзержинского в последнее время, он сказал: «Даже если бы обращались, это не имеет официального статуса».

«Необходимости экстренно менять тридцатилетний облик Лубянской площади нет. Сам памятник Дзержинскому простоял не сильно дольше этого срока»,— сказал “Ъ” политолог Михаил Виноградов. Ему сложно представить, что «такой деликатный вопрос будут действительно решать голосованием».

«В этой инициативе больше переключения внимания с навальновской повестки и троллинга недовольных, чем реального содержания»,— считает господин Виноградов.





По словам Алексея Венедиктова, опрос продлится до 5 марта, его результаты направят в Мосгордуму и мэрию 12 марта, где и решат, «учитывать их или нет».

Александр Воронов, Елена Рожкова