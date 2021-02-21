BBC: власти выступают за установку памятника Невскому на Лубянке

Кремль и мэрия Москвы поддерживают установку памятника Александру Невскому на Лубянке вместо возвращения монумента Феликсу Дзержинскому, пишет BBC со ссылкой на источники. В частности, анонимный собеседник в структурах столичного правительства заявил, что власти столицы «прилагают усилия» к тому, чтобы он победил на онлайн-голосовании.

В администрации президента считают, что сейчас подходящий момент для разрешения спора между сторонниками и противниками установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади Москвы. По мнению Кремля, скульптура уже давно обрела свое место в парке «Музеон», поэтому на площади стоит установить памятник Невскому.

Вопрос о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку 25 февраля выносят на голосование в «Активном гражданине». В списке только два кандидата — Феликс Дзержинский и Александр Невский. Ранее также назывались кандидатуры Юрия Андропова и Ивана III, но их отклонили. В комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме заявили, что фигуру победителя в любом случае придется согласовать.

Подробнее — в материале “Ъ” «Феликса Дзержинского ставят на голосование».