История памятника Дзержинскому

Вопрос о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку может стать предметом городского референдума уже в марте 2021 года. Голосование может пройти в электронном формате. История этого монумента — в материале “Ъ”.

11-тонный памятник основателю и первому председателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому был открыт на Лубянской площади 20 декабря 1958 года. На церемонии присутствовали первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, член политбюро ЦК КПСС Леонид Брежнев, заместитель председателя Совета министров СССР Дмитрий Устинов, секретарь ЦК КПСС Михаил Суслов и другие руководители страны.

22 августа 1991 года после попытки государственного переворота в СССР, предпринятой Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), статую пытались свалить на землю граждане, собравшиеся у главного здания КГБ. После этого памятник демонтировали с помощью строительного крана по срочному решению Моссовета, а свидетельствующие об этом кадры стали одним из символов эпохи. Монумент был вывезен на Крымскую набережную, сейчас он находится в столичном парке «Музеон».

5 мая 1997 года указом президента РФ Бориса Ельцина памятник Дзержинскому был исключен из числа памятников истории и культуры федерального значения. Сейчас он имеет статус памятника культурного наследия регионального значения.

С середины 1990-х годов предпринималось несколько попыток вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянку. В декабре 1998 года Госдума приняла постановление, в котором призвала мэрию Москвы восстановить памятник на прежнем месте. Мэрия Москвы не отреагировала на этот документ. Однако в 2002 году обсудить это на референдуме предложил уже мэр Москвы Юрий Лужков, но из-за протестов общественников городская комиссия по монументальному искусству в январе 2003 году отказалась от этой идеи.

В 2013 году в СМИ сообщалось о выделении 50 млн руб. из городского бюджета на реставрацию памятника и его возможное возвращение на прежнее место со ссылкой на бывшего вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского. Но эта информация затем была опровергнута.

В 2015 году 150 тыс. подписей за возврат постамента собрали для проведения референдума представители КПРФ, но в итоге сами от него отказались.

В декабре 2020 года члены организации «Офицеры России» попросили генпрокурора Игоря Краснова проверить законность переноса монумента в 1991 году и вернуть его на место. Позже этого потребовали от мэрии еще и некоторые писатели и блогеры, среди которых Захар Прилепин и Александр Проханов.