Чужим сюда лучше и не коксоваться

Всего за два года бизнесмен Альберт Авдолян создал крупнейшего в России производителя металлургических углей. Это стало возможным за счет приобретения нескольких крупных качественных активов, владельцы которых попали в сложное положение. Новый игрок выходит на рынок с широким использованием заемного финансирования от госбанков и помощью «Ростеха», необычной для угольной отрасли РФ, которая исторически после распада СССР была полностью частной. По мнению аналитиков, момент для консолидации выбран удачно: конъюнктура рынка выглядит благоприятной для заявленных партнерами планов по резкому росту добычи.

Прошло более 30 лет с первой забастовки на междуреченской шахте имени Шевякова в июле 1989 года, которая дала толчок к таким же выступлениям по всей стране и стала одним из факторов, повлиявших на распад СССР. С тех пор угольная отрасль России, пройдя болезненную трансформацию с закрытием 203 нерентабельных предприятий, полностью перешла в частные руки. Лучшие добывающие активы оказались в составе крупных вертикально-интегрированных холдингов. Обновление оборудования обеспечило почти непрерывный рост добычи угля, которая в 2018 году достигла пика в 439,3 млн тонн.

Отрасль оставалась почти полностью частной до самого недавнего времени, в отличие, например, от нефтегазовой, где государство за последние 15 лет восстановило прямой или косвенный контроль над большей частью добывающих активов.

Но теперь ситуация начинает меняться — по крайней мере, в сегменте металлургических углей. Благодаря нескольким последовательным крупным сделкам бизнесмен Альберт Авдолян при поддержке «Ростеха» и с помощью финансирования со стороны в основном государственных банков создает крупнейшего в стране производителя металлургических углей, объединяя Эльгинское и Сугондинско-Огоджинское угольные месторождения, а также активы «Сибантрацита».

Загнанные в уголь

Крупнейшие покупки «А-Проперти» в угольном бизнесе характеризует то, что продавцы активов по разным причинам в момент сделки находились в сложном положении, а Альберту Авдоляну, в отличие от них, удавалось привлечь деньги госбанков.

Так, основа угольной империи бизнесмена — крупнейшее в стране Эльгинское месторождение коксующегося угля — в свое время было жемчужиной «Мечела». Добыча там началась в 2011 году, и «Мечел» рассчитывал получать 11,7 млн тонн угля в год с дальнейшим увеличением до 20–30 млн тонн.

Но планам не было суждено сбыться. Инвестиции в Эльгу стали одной из причин увеличения кредитной нагрузки «Мечела». Компания за 70 млрд руб. построила 321 км железной дороги от месторождения до БАМа. Для роста добычи до 20 млн тонн предполагалось привлечь кредит ВЭБа на $2,5 млрд. Однако «Мечел» успел выбрать лишь $170 млн, а для получения остальной суммы ему нужно было снизить долговую нагрузку, чего не произошло. В 2016 году 49% Эльги купил Газпромбанк за 34,4 млрд руб., у «Мечела» было право обратного выкупа через три года.

Поиски инвестора шли с начала 2019 года силами крупнейших кредиторов «Мечела» — Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Как писали «Ведомости», рассматривался вариант, при котором 100% Эльги мог купить консорциум инвесторов, в котором были бы «Ростех», «Востокуголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева, а также «Коулстар» Эдуарда Худайнатова. Но к середине мая 2019 года Дмитрий Босов и Эдуард Худайнатов вышли из переговоров — им не понравились финансовые условия. Кроме того, для прибыльности Эльга требовала $2,5 млрд инвестиций.

В итоге только «А-Проперти» смогла собрать необходимую сумму, и в течение 2020 года выкупила доли «Мечела» и Газпромбанка, консолидировав Эльгу за 142 млрд руб. В «А-Проперти» говорили, что сделка профинансирована за счет собственных и заемных средств. При этом сразу после ее закрытия в декабре 2020 года большая часть Эльгинского угольного комплекса была отдана в залог Россельхозбанку и Газпромбанку.

«А-Проперти» планирует вложить 130 млрд руб. в увеличение добычи с 5 млн тонн угля до 45 млн тонн к 2023 году. Программа развития проекта предполагает также расширение провозной способности железнодорожного пути Эльга—Улак до 30 млн тонн (инвестиции оценивались аналитиками в $1 млрд) и строительство перевалочных мощностей в акватории порта Ванино.

Основным рынком сбыта эльгинского угля, по плану, станет Китай. «Эльгауголь», входящая в «А-Проперти», уже объявила о создании СП с китайской Guohang Ocean Shipping (GH Shipping). Согласно планам, объемы поставок должны будут увеличиться с 1–1,5 млн тонн в 2020 году до 15–18 млн тонн угля в 2021 году, 20–24 млн тонн в 2022 году и 30 млн тонн начиная с 2023 года.

Что плохо лежало

Вторую часть угольного бизнеса «А-Проперти», видимо, составят ключевые активы империи Дмитрия Босова, погибшего в мае 2020 года. В данном случае ситуация опять сложилась удачно для Альберта Авдоляна — судебные споры между наследниками господина Босова, а также его бывшим партнером Александром Исаевым усиливали переговорную позицию покупателя.

Первой — в конце января — состоялась сделка по покупке у группы «Аллтек» Дмитрия Босова 50% в Сугодинско-Огоджинском месторождении угля (Амурская область) и порту Вера на Дальнем Востоке. Порт должен служить для вывоза угля с месторождения с ресурсами в 1,5 млрд тонн. Покупателями доли в месторождении выступили «Ростех» и «Ера-добыча» Екатерины Лапшиной (управляла активами Альберта Авдоляна и его партнера Сергея Адоньева), получившие 25% и 75% соответственно. Порт был консолидирован консорциумом «Ростеха» (25%), компании Екатерины Лапшиной «Амур-Логистика» (37,5%) и президента «Росинжиниринга» Дмитрия Новикова (37,5%).

В этой сделке «Ростех» впервые официально выступает как один из бенефициаров создающегося промышленного концерна. Но в целом связь Альберта Авдоляна и госкорпорации просматривается на многих этапах карьеры бизнесмена.

Господин Авдолян и его партнер Сергей Адоньев выступают сооснователями Yota Devices, где в 2013–2017 годах «Ростех» владел блокпакетом. В 2018 году Альберт Авдолян стал владельцем «Гидрометаллургического завода», который, кроме удобрений, производит алюминиево-скандиевую лигатуру для нужд Минобороны, «Роскосмоса» и «Ростеха». В сентябре 2019 года «А-Проперти» получила контроль над крупнейшей газовой компанией Якутии ЯТЭК после ареста ее прежнего владельца, основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. В январе 2021 года опорный банк «Ростеха» Новикомбанк, который прежде кредитовал ЯТЭК, получил 21% в компании.

«Ростех», вероятно, предоставил финансирование партнерам для сделок по консолидации Огоджи и порта Вера. Во всяком случае, их доли в начале февраля были заложены структуре госкорпорации «РТ-развитие бизнеса» (см. “Ъ” от 24 февраля). В «Ростехе» не стали комментировать причины возникновения залога. В «А-Проперти» неоднократно говорили, что Огоджа и порт Вера войдут в формируемый ими промышленный кластер на Дальнем Востоке, но как именно это произойдет, не объяснялось и не вполне ясно до сих пор.

Представители «А-Проперти», госпожа Лапшина и Новиков обсуждать ситуацию вокруг угольного холдинга отказались. В «Ростехе» сообщили “Ъ”, что партнеры по проекту порта Вера прорабатывают долгосрочное развитие проекта с возможным поэтапным ростом мощности до 20 млн тонн в год. Также, уточнили в госкорпорации, речь идет о дальнейшем долгосрочном развитии и наращивании объемов добычи на Сугодинско-Огоджинском месторождении (добыча началась в 2020 году и составила, по данным «Ростеха», 0,2 млн тонн). «"Ростех" и партнеры госкорпорации видят большой потенциал проектов в долгосрочной перспективе, поэтому это инвестиция стратегического горизонта. Среднесрочных целей по выходу из проектов нет»,— говорят в «Ростехе».

Холдинг твердой марки

Вторая часть сделки между наследниками Дмитрия Босова и структурами Альберта Авдоляна должна включать продажу «Сибантрацита» — одного из ведущих российских производителей коксующихся углей. О намерении провести сделку было объявлено в середине февраля. При этом говорилось, что «Сибантрацит» останется самостоятельным, а с его топ-менеджерами будут подписаны долгосрочные контракты, предусматривающие в том числе их участие в капитале компании. Сумма сделки не указывалась, аналитики АКРА в 2020 году оценивали компанию в 80 млрд руб. «Сибантрацит» еще не публиковал результаты за 2020 год, но по итогам 2019 года компания добыла 23,7 млн тонн, из которых антрацит UHG — 14,1 млн тонн, уголь марки Т (PCI) — 9,6 млн тонн. Выручка в 2019 году составила 125,5 млрд руб.

Если сделка произойдет, то «А-Проперти», с учетом добычи на Эльгинском месторождении, станет крупнейшим производителем металлургического угля в России. Даже при текущем уровне добычи на Эльге «А-Проперти» в целом будет выпускать около 35,7 млн тонн угля.

По мнению аналитиков, всплеск консолидации угольных активов в последние годы вполне объясним. Борис Синицын из «ВТБ Капитала» поясняет, что в 2020 году цены на все виды углей находились на минимальных за четыре года значениях, что благоприятствовало скупке угольных активов. «На текущий момент цена на коксующийся уголь на базисе FOB Австралия составляют около $140 за тонну, что все еще на 10% ниже прошлогоднего значения в это же время года. Это крайне сильно контрастирует со взрывным ростом производства стали в Китае в 2020 году. Преграды для импорта угля из Австралии на фоне сильного спроса на него в Китае привели к рекордной премии между импортной ценой угля в Китае на базисе CFR к экспортной FOB Австралия — почти $80, хотя ранее ее практически не было»,— добавляет эксперт (см. также график). Он подчеркивает, что такая ценовая конъюнктура «открывает окно возможностей для российских экспортеров».

«А-Проперти» на этом фоне может оказаться в наиболее выигрышном положении. Борис Синицын отмечает, что пока в составе промышленного кластера «А-Проперти» и «Ростеха» три крупных добывающих актива — «Сибантрацит», Эльгинское и Сугодинско-Огоджинское месторождения, в которых превалирует антрацит (около 50% всех объемов). Однако Эльга и Огоджинский проект содержат твердые марки коксующихся углей, и именно на этих месторождениях объявлены амбициозные планы кратного роста производства.

По мнению аналитика, если планы будут выполнены, через несколько лет в структуре производства на Эльге и Огодже будут превалировать твердые марки коксующихся углей экспортного качества (60%), в то время как остальное может быть поровну поделено между полумягкими марками коксующихся углей и антрацитом. Твердые коксующиеся угли в среднем за последние несколько лет были на 45% дороже антрацита и на 70% дороже полумягких марок, так что изменение структуры «положительно скажется на рентабельности, дополняя кратный рост выручки из-за объемов».

Следующим возможным направлением развития холдинга станет транспортная логистика. Глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что для крупных грузоотправителей с несколькими точками отправок большую актуальность приобретает создание кэптивных транспортных компаний, которые способны обеспечить повышение эффективности логистических операций за счет консолидации закупок операторских услуг и реализации эффекта масштаба, а также оптимизации вагонопотоков и сокращения порожней загрузки. При этом для «А-Проперти» логистическая проблема осложняется тем, что основной объем отгрузок на экспорт осуществляется через порты Дальнего Востока, железнодорожные перевозки в направлении которых ограничены возможностями инфраструктуры.

Евгений Зайнуллин