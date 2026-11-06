ЦБ назвал перечень доступных для неквалифицированных инвесторов криптовалют

С 1 сентября в России вступил в силу закон о регулировании рынка криптовалют. Он закрепляет статус цифровых депозитариев, которые отвечают за учет и переход криптовалют. Отдельным статусом наделяют криптообменники: они могут проводить операции по обмену цифровой валюты. Посредниками между инвесторами и площадками выступают брокеры и управляющие. Также существует два уровня доступа к криптовалютам в зависимости от статуса. Цифровые активы по-прежнему нельзя использовать как средство платежа.