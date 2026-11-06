ЦБ назвал перечень доступных для неквалифицированных инвесторов криптовалют
Банк России (ЦБ) определил перечень криптовалют, которыми можно приобретать неквалифицированным инвесторам. В него вошли биткоин (Bitcoin), эфир (Ethereum Ether) и «Ю Эс Ди Тезер» (USD Tether). Указание вступит в силу 17 ноября, сообщила пресс-служба регулятора.
Неквалифицированные инвесторы смогут покупать криптовалюты через посредников — брокера, управляющего или криптообменник. Лимит на покупку через одного посредника не должен превышать 300 тыс. руб. в год, напомнил регулятор.
При выборе доступных криптовалют ЦБ руководствовался критериями рыночной капитализации, среднедневного объема торгов и истории ценообразования на зарубежных площадках (не менее пяти лет). «Такой подход защищает неквалифицированных инвесторов от значительных потерь при резких и непрогнозируемых колебаниях котировок»,— пояснил регулятор.
Квалифицированным инвесторам будут доступны любые криптоактивы без ограничений и на биржевом, и на внебиржевом рынках, добавили в ЦБ. Независимо от статуса перед сделкой любому инвестору необходимо пройти тестирование и ознакомиться с рисками вложения в криптовалюты.
С 1 сентября в России вступил в силу закон о регулировании рынка криптовалют. Он закрепляет статус цифровых депозитариев, которые отвечают за учет и переход криптовалют. Отдельным статусом наделяют криптообменники: они могут проводить операции по обмену цифровой валюты. Посредниками между инвесторами и площадками выступают брокеры и управляющие. Также существует два уровня доступа к криптовалютам в зависимости от статуса. Цифровые активы по-прежнему нельзя использовать как средство платежа.