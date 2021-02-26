Цена вопроса

Антрацит — своего рода природный оксюморон: он имеет черно-серый цвет, но при этом является блестящим. Свою противоречивую натуру он демонстрирует постоянно — так, на закате эры угля как топлива антрацит имеет все шансы выиграть от ужесточения экологических требований в мире.
Прошедший 2020 год приучил нас к тому, что экологическая повестка повсеместно ставит под сомнение перспективы угля, а большую часть года цены находились на довольно низких уровнях, что создавало впечатление приближения окончательного упадка угольной отрасли. Но холодная зима и резкий рост цен сырьевых товаров на мировых биржах заставили оценить перспективы угля более объективно.
Парижское соглашение по борьбе с изменением климата, которое Россия, в частности, подписала в 2019 году, а теперь и потенциальное усиление климатической повестки в США после избрания президентом Джозефа Байдена ставят уголь в крайне щекотливое положение. Уголь относят к наименее эффективному виду массово используемого ископаемого топлива, так как при его сжигании образуется наибольшее удельное количество CO2. Именно его экологи во всем мире винят в резком повышении концентрации парниковых газов в атмосфере, поэтому большая часть европейских стран уже подготовили программы закрытия своих угольных электростанций, и на очереди США, Япония и Корея. О регулировании деятельности угольных станций задумываются в Китае и России.
Казалось бы, на угольной отрасли можно поставить крест. Однако если обратиться к цифрам, то по итогам 2020 года, когда зеленая повестка в энергетике была подхвачена практически всеми странами, в Китае мощность угольной генерации выросла на 29,8 ГВт, а в целом заказано строительство угольных блоков на 88,1 ГВт.
Важно отметить, что строительство новых угольных станций ведется по наиболее современным технологиям — котлы могут работать на сверхкритических и ультрасверхкритических режимах, а часть оборудована установками улавливания и захоронения CO2. Старые станции, которые, собственно, и ответственны за черное небо в крупнейших городах Китая, закрываются: в 2020 году было остановлено 17,2 ГВт.
Именно на этом этапе и проявляется конкурентное преимущество антрацита. Этот тип угля имеет наивысшую среди энергетических углей теплотворную способность, а значит, позволяет на единицу вырабатываемой при его сжигании энергии выбрасывать наименьшее количество CO2.
Преимущество перед обыкновенными энергетическими углями — от 16% до 100% (в случае сравнения с бурыми углями), что при нынешних ценах на тонну CO2 в ЕС может составить от €4 до €25. Поэтому спрос на антрацит как на наиболее эффективный с точки зрения минимизации парникового эффекта уголь имеет все шансы значимо вырасти.
Растет и потенциал применения антрацита в металлургии. Использование антрацита в качестве пылеугольного топлива в доменной плавке чугуна уже стало обыденностью. Но теперь, учитывая рост важности декарбонизации, возможность использования пылеугольной установки для снижения выбросов СО2 на 1–5% становится неплохим подспорьем.
Так, российский комбинат-гигант производит в год около 30 млн тонн CO2, и модернизация всех печей позволит снизить выбросы на 1,5 млн тонн. Можно предположить, что введение ЕС углеродного тарифного регулирования создаст дополнительные стимулы для развития этого направления потребления антрацитов.
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