Цена вопроса

Антрацит — своего рода природный оксюморон: он имеет черно-серый цвет, но при этом является блестящим. Свою противоречивую натуру он демонстрирует постоянно — так, на закате эры угля как топлива антрацит имеет все шансы выиграть от ужесточения экологических требований в мире.

Прошедший 2020 год приучил нас к тому, что экологическая повестка повсеместно ставит под сомнение перспективы угля, а большую часть года цены находились на довольно низких уровнях, что создавало впечатление приближения окончательного упадка угольной отрасли. Но холодная зима и резкий рост цен сырьевых товаров на мировых биржах заставили оценить перспективы угля более объективно.

Парижское соглашение по борьбе с изменением климата, которое Россия, в частности, подписала в 2019 году, а теперь и потенциальное усиление климатической повестки в США после избрания президентом Джозефа Байдена ставят уголь в крайне щекотливое положение. Уголь относят к наименее эффективному виду массово используемого ископаемого топлива, так как при его сжигании образуется наибольшее удельное количество CO2. Именно его экологи во всем мире винят в резком повышении концентрации парниковых газов в атмосфере, поэтому большая часть европейских стран уже подготовили программы закрытия своих угольных электростанций, и на очереди США, Япония и Корея. О регулировании деятельности угольных станций задумываются в Китае и России.

Казалось бы, на угольной отрасли можно поставить крест. Однако если обратиться к цифрам, то по итогам 2020 года, когда зеленая повестка в энергетике была подхвачена практически всеми странами, в Китае мощность угольной генерации выросла на 29,8 ГВт, а в целом заказано строительство угольных блоков на 88,1 ГВт.

Важно отметить, что строительство новых угольных станций ведется по наиболее современным технологиям — котлы могут работать на сверхкритических и ультрасверхкритических режимах, а часть оборудована установками улавливания и захоронения CO2. Старые станции, которые, собственно, и ответственны за черное небо в крупнейших городах Китая, закрываются: в 2020 году было остановлено 17,2 ГВт.

Именно на этом этапе и проявляется конкурентное преимущество антрацита. Этот тип угля имеет наивысшую среди энергетических углей теплотворную способность, а значит, позволяет на единицу вырабатываемой при его сжигании энергии выбрасывать наименьшее количество CO2.

Преимущество перед обыкновенными энергетическими углями — от 16% до 100% (в случае сравнения с бурыми углями), что при нынешних ценах на тонну CO2 в ЕС может составить от €4 до €25. Поэтому спрос на антрацит как на наиболее эффективный с точки зрения минимизации парникового эффекта уголь имеет все шансы значимо вырасти.

Растет и потенциал применения антрацита в металлургии. Использование антрацита в качестве пылеугольного топлива в доменной плавке чугуна уже стало обыденностью. Но теперь, учитывая рост важности декарбонизации, возможность использования пылеугольной установки для снижения выбросов СО2 на 1–5% становится неплохим подспорьем.

Так, российский комбинат-гигант производит в год около 30 млн тонн CO2, и модернизация всех печей позволит снизить выбросы на 1,5 млн тонн. Можно предположить, что введение ЕС углеродного тарифного регулирования создаст дополнительные стимулы для развития этого направления потребления антрацитов.

Максим Худалов, старший директор—руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА