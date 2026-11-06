Федеральный суд в США заблокировал строительство триумфальной арки Трампа
Судья федерального окружного суда в Вашингтоне наложила полный запрет на любые работы по строительству триумфальной арки, которое инициировали Дональд Трамп и его администрация. Запрет будет действовать 14 дней. Ожидается, что суд его продлит. Об этом сообщает NPR.
Строительство арки должно было начаться сразу после выдачи разрешения Национальным советом по планированию столицы. Ведомство выдало разрешение вечером 5 ноября. Однако через час после этого суд ввел запрет. Основанием для запрета стали иски властей Вашингтона (округ Колумбия) и штата Виргиния, а также ветеранов вьетнамской войны и историков архитектуры.
По мнению истцов, администрация нарушила закон о памятниках, требующий обязательного одобрения и финансирования Конгрессом США. Они также считают, что Белый дом не выполнил несколько обязательных экспертиз и установка арки «приведет к транспортному коллапсу, а также нарушит исторический облик столицы». Судья Таня Чаткан согласилась с доводами истцов. За время действия запрета суд намерен подробнее изучить аргументы сторон и провести слушания о возможном продлении запрета.
План строительства триумфальной арки Дональд Трамп представил в феврале. Высота сооружения составит 76 метров (250 футов), что символизирует 250-летие независимости США. Предполагается, что высота арки превысит высоту статуи Свободы на 30 метров. 20 сентября Трамп сообщил о планах превратить триумфальную арку в Вашингтоне в современный военный комплекс — для защиты от возможного нападения в арке могут разместить беспилотники и оборудовать позиции для снайперов.