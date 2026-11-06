Федеральный суд в США заблокировал строительство триумфальной арки Трампа

По мнению истцов, администрация нарушила закон о памятниках, требующий обязательного одобрения и финансирования Конгрессом США. Они также считают, что Белый дом не выполнил несколько обязательных экспертиз и установка арки «приведет к транспортному коллапсу, а также нарушит исторический облик столицы». Судья Таня Чаткан согласилась с доводами истцов. За время действия запрета суд намерен подробнее изучить аргументы сторон и провести слушания о возможном продлении запрета.