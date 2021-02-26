Об основных вопросах, которые встанут перед «А-Проперти» Альберта Авдоляна при создании крупнейшего в РФ игрока на рынке металлургических углей, “Ъ” рассказал бывший вице-президент и экс-руководитель дивизиона «Уголь» Evraz Сергей Степанов.

— «А-Проперти» приобрела Эльгинское месторождение и собирается купить «Сибантрацит». Возможна ли синергия между этими двумя активами и в чем она может заключаться?

— Теоретически возможны синергии в области продаж. Чем больше марок в портфеле, тем с большим количеством клиентов выстраиваются доверительные отношения. Во-вторых, синергии в области производства. Сегодняшняя команда Эльги отлично знает «Сибантрацит», так как многие руководители провели в компании много лет (сейчас освоением Эльги руководит Александр Исаев, бывший член совета директоров «Сибантрацита».— “Ъ”). Конечно, им не потребуется много времени, чтобы понять текущую ситуацию. Кроме того, в большой производственной системе всегда появляются возможности по оптимизации: использование техники, инвестиционные проекты, логистика, экспертные команды.

— Можно ли сказать, что компания владеет наиболее качественными активами по металлургическим углям в РФ?

— Угли марки А «Сибантрацита», безусловно, являются стандартом качества в своей категории. Марка Т из Кузбасса — хороший продукт, но по этой марке первенство по объемам у «Кузбассразрезугля». Эльгинское месторождение уникально низким коэффициентом вскрыши и огромными запасами, но по качеству кузбасские марки Ж и ГЖ точно не хуже. И если у угля «Сибантрацита» понятный набор клиентов и устоявшаяся репутация, то углям Эльги еще предстоит сформировать свой рынок. Наконец, по коксующимся маркам (ОС, КС, КО) у новой компании нет производства. А эта категория составляет 55% в шихте металлургов.

— Активы компании находятся в Кузбассе и в Якутии. С точки зрения железнодорожных перевозок это плюс или минус?

— При транспортировке углей Якутии в порты Дальнего Востока провозные ограничения, которые существуют на восточном направлении, как правило, не такие жесткие, как для Кузбасса. Но сегодня Эльга везет в основном «рядовку» (рядовой, то есть разный по размеру отдельных кусков уголь.— “Ъ”), что снижает эффективность логистики. Компания развивает обогатительные мощности. На сегодня по логистике положение группы примерно одинаковое с другими крупными игроками.

— Как банки относятся к кредитованию производителей металлургических углей?

— Факт таких крупных сделок говорит о том, что руководству «А-Проперти» удается убедить банки в перспективах антрацитов и коксующихся углей.

— Есть ли необходимость пополнять список активов энергетическими углями или сейчас такие активы не являются привлекательными?

— На сегодня активы «А-Проперти» производят примерно половину марок, потребляемых металлургами. Другими словами, возможности для расширения сортамента остаются. В отношении энергетических углей у меня более осторожная позиция. В моменты падения цены на такие угли затраты на их логистику часто равны цене в порту, и предприятия в итоге останавливаются или снижают добычу. А инвестируя в «экспортные» энергетические марки, надо быть готовым к периодическим потерям и высокой волатильности результатов.

Интервью взял Евгений Зайнуллин