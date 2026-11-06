«В основе — сухая статистика ООН, ВОЗ и Всемирного банка»

Например, мой аватар появился на свет в Кении, в сельской местности. Мальчик был шестым ребенком в бедной семье, настолько бедной, что ему пришлось оставить школу, чтобы родители хоть как-то свели концы с концами. Но учиться он не бросил, увлекся музыкой, а в 20 лет даже подписал контракт с иностранной фирмой и отправился работать за границу. Обзавелся своей семьей, собакой, скопил достаточно денег на приятную жизнь в преклонном возрасте и скончался в кругу родных около 80. И это один из самых благополучных сценариев, который мне удалось прожить. Другие — не такие радужные.