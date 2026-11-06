«В основе — сухая статистика ООН, ВОЗ и Всемирного банка»
Анна Кулецкая — о симуляторе 1in8B
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Родиться заново и прожить чужую жизнь: в интернете вирусится бесплатная браузерная игра «Один из восьми миллиардов». Симулятор, в котором рулетка назначит вам новые обстоятельства жизни, и пользователю нужно следить за судьбой случайно выбранного ребенка до самой его смерти.
Страну, родителей и достаток семьи, как и в реальности, не выбирают. Никакой лирики с домиком в Швейцарии: в основе — сухая статистика ООН, ВОЗ и Всемирного банка. Родиться в благополучном американском городке получится далеко не у всех. Большая часть детей появляется на свет в Азии и Африке, и игра честно это отражает. Периодически в процессе сайт предлагает принять судьбоносное решение или оглянуться назад, чтобы резюмировать, что вы поняли за 5, 15, 30, 50 или 70 лет.
Например, мой аватар появился на свет в Кении, в сельской местности. Мальчик был шестым ребенком в бедной семье, настолько бедной, что ему пришлось оставить школу, чтобы родители хоть как-то свели концы с концами. Но учиться он не бросил, увлекся музыкой, а в 20 лет даже подписал контракт с иностранной фирмой и отправился работать за границу. Обзавелся своей семьей, собакой, скопил достаточно денег на приятную жизнь в преклонном возрасте и скончался в кругу родных около 80. И это один из самых благополучных сценариев, который мне удалось прожить. Другие — не такие радужные.
Кто разработчик этой игры, до сих пор неизвестно. Но в интервью японским СМИ он анонимно рассказал, что на создание сайта его вдохновила жизнь. И ее главная идея — все начинается со случайности. А статистика воспринимается отвлеченно, но только пока не проживешь ее как чью-то судьбу.