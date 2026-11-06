Патенты принесли апартаменты
Прокуроры отбирают у чиновника полсотни объектов недвижимости
Как стало известно “Ъ”, у бывшего начальника филиала по Свердловской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД Александра Луканина были обнаружены 52 объекта недвижимости, в основном апартаменты в престижных ЖК, оцениваемые в сотни миллионов рублей. Генпрокуратура подала к нему антикоррупционный иск, установив, что чиновник параллельно с госслужбой занимался бизнесом, связанным с оформлением документов для мигрантов. Доход компаний, подконтрольных ответчику, превысил 1,2 млрд руб.
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приступил к рассмотрению антикоррупционного иска, заявленного Генпрокуратурой к Александру Луканину и членам его семьи. Региональный филиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис» (ПВС) главный ответчик возглавлял с весны 2011 года, а сейчас он находится в СИЗО.
В ходе проверки его деятельности прокуроры установили, что, занимая скромную должность, господин Луканин не соблюдал «антикоррупционные обязанности, запреты и ограничения, используя свое положение во власти и авторитет в корыстных целях». Он приобретал имущество, стоимость которого превышала его законные доходы, а также в условиях конфликта интересов лично и через подконтрольных ему лиц участвовал в управлении компаниями.
Как установили в Генпрокуратуре, в сентябре 2016 года господин Луканин, используя свои должностные возможности, организовал бизнес-схему, согласно которой иностранные граждане дважды оплачивали услуги в сфере миграции, в том числе по оформлению патентов,— филиалу и аффилированным юридическим лицам.
Руководителем ООО «Палитра-клининг» (в дальнейшем переименовано в ООО «Универсальный миграционный центр» (УМЦ) и ООО «Красная мельница») сотрудник МВД поставил доверенное лицо, а учредителем компании — свою супругу Викторию. Кроме того, он создал и оформил на подконтрольное лицо ООО «Гагарина девять». УМЦ, расположенный в одном здании с ПВС, дублировал его функции, оказывая иностранным гражданам платные миграционные услуги, а также сдавал помещения в субаренду филиалу.
В результате, по подсчетам надзора, юрлицами, аффилированными с господином Луканиным, был получен доход в сумме 1,239 млрд руб.
Коррупционную прибыль господин Луканин, его супруга, а также компании «Красная мельница», УМЦ и «Гагарина девять» направили на приобретение жилой и коммерческой недвижимости, считает надзор. Таким образом, за 15-летний период руководства филиалом господин Луканин и связанные с ним лица и компании приобрели 52 объекта недвижимости (квартиры, нежилые помещения и машино-места) в ЖК Discovery Residence и комплексе Central Radius Comfort общей стоимостью более 300 млн руб. Только в Discovery на ООО «Гагарина девять» зарегистрированы помещения площадью более 1 тыс. кв. м и стоимостью 146 821 120 руб.
И это при том, что всего в период с 2014 по 2024 год совокупный доход семьи Луканиных составил 44 млн руб., с которого выплачен налог в размере 13%. Эти обстоятельства, отмечается в иске, свидетельствуют о том, что, занимая должность в системе МВД, господин Луканин систематически приобретал за счет организации незаконного бизнеса дорогостоящее имущество, оформляя его на себя, близких и аффилированных с ним лиц. Последние имели представление об официальном уровне его доходов, однако получали от него средства, обеспечивали их сохранность и учет, тратили на свои нужды и извлекали из них прибыль, являясь тем самым выгодоприобретателями. Сформированные активы являются продуктом коррупционного поведения Александра Луканина, в связи с чем подлежат изъятию в целом, независимо от того, в какой части затраты на их приобретение могли быть произведены на законные доходы. Решение по заявленному иску может быть вынесено уже на следующей неделе.
Господин Луканин, уголовное дело которого слушается в суде, обвиняется в мошенничестве, превышении должностных полномочий, а также в отмывании (легализации) похищенного. Потерпевшими от его деятельности являлись ФГУП ПВС МВД России, а также более 23 тыс. иностранцев. Затем число пострадавших частных лиц значительно сократилось.
Александр Луканин вину как в инкриминируемых преступлениях, так и в коррупционных нарушениях не признает.
«Все имущество приобретено на законные доходы семьи Луканиных от трудовой и предпринимательской деятельности более чем за 25 лет»,— заявил “Ъ” адвокат Алексей Екимов, утверждающий, что это было сделано до того, как глава семьи возглавил филиал ПВС. По его словам, активы семьи, которые следствию не удалось арестовать с целью изъятия в уголовном деле, теперь фигурируют в гражданском.