Патенты принесли апартаменты

И это при том, что всего в период с 2014 по 2024 год совокупный доход семьи Луканиных составил 44 млн руб., с которого выплачен налог в размере 13%. Эти обстоятельства, отмечается в иске, свидетельствуют о том, что, занимая должность в системе МВД, господин Луканин систематически приобретал за счет организации незаконного бизнеса дорогостоящее имущество, оформляя его на себя, близких и аффилированных с ним лиц. Последние имели представление об официальном уровне его доходов, однако получали от него средства, обеспечивали их сохранность и учет, тратили на свои нужды и извлекали из них прибыль, являясь тем самым выгодоприобретателями. Сформированные активы являются продуктом коррупционного поведения Александра Луканина, в связи с чем подлежат изъятию в целом, независимо от того, в какой части затраты на их приобретение могли быть произведены на законные доходы. Решение по заявленному иску может быть вынесено уже на следующей неделе.