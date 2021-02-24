«Ростех» собирает партнеров в уголь

«Ростех» получил в залог доли своих партнеров — Екатерины Лапшиной и Дмитрия Новикова — в Сугодинско-Огоджинском угольном месторождении и порту Вера на Дальнем Востоке. Договоры залога были заключены в середине февраля, после того как нынешние акционеры консолидировали активы, выкупив половину порта и месторождения у структур Дмитрия Босова. Вероятно, «Ростех» предоставил партнерам кредиты под эти сделки, в госкорпорации это не комментируют.

«Ростех» получил в залог доли партнеров по угольному порту Вера на Дальнем Востоке и Сугодинско-Огоджинскому угольному месторождению. Таким образом, сейчас госкорпорация выступает ключевым акционером этих проектов.

В конце января стало известно, что компании бизнес-империи Дмитрия Босова, погибшего в мае 2020 года,— «Сибантрацит» и «Востокуголь» — продали по 50% в порту Вера и Огодже владельцам другой половины этого бизнеса, а именно ООО «Порт Вера Холдинг» и ООО «Огоджа». «Порт Вера Холдинг» принадлежит ООО «ПВ-Развитие», в котором по 37,5% владеют «Амур-логистика» Екатерины Лапшиной (является управляющей активами Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева) и президент «Росинжиниринга» Дмитрий Новиков, а остальные 25% — у структуры «Ростеха» «РТ-Глобальные ресурсы».

Теперь же, как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», доли Екатерины Лапшиной и Дмитрия Новикова были 18 февраля переданы в залог другой структуре «Ростеха» — «РТ-Развитие бизнеса». Эта компания, как указано на его сайте, занимается «управлением активами и прямыми инвестициями в неконтрольные доли бизнесов в отрасли природных ресурсов, технологий и инфраструктуры».

Аналогичным образом обстоит ситуация с Огоджинским месторождением. ООО «Огоджа» принадлежит на 75% «Ера-добыча» Екатерины Лапшиной, а остальные 25% — у «РТ-Глобальные ресурсы». По данным СПАРК, 17 февраля доля «Ера-добычи» была также передана в залог «РТ-Развитие бизнеса». Предположительно, эти залоги связаны с тем, что «Ростех» предоставил своим партнерам по консорциуму финансирование на выкуп долей в порту Вера и Огодже у структур Дмитрия Босова. В «Ростехе» не стали отвечать на вопрос “Ъ”, так ли это.

Стоимость сделки по консолидации порта Вера и Огоджи не раскрывалась. В сообщении «Сибантрацита» говорилось, что сделки осуществлены «по рыночным ценам, подтвержденным независимыми оценщиками». По данным “Ъ”, речь может идти о возмещении исторических затрат в размере порядка 10 млрд руб. Только по порту Вера речь может идти о сумме в $136,5 млн — такой кредит акционеры должны были предоставить проектной компании согласно отчетности ООО «Порт Вера» за 2019 год.

Промышленная добыча на Сугодинско-Огоджинском угольном месторождении началась в 2020 году. Ресурсы месторождения составляют 1,5 млрд тонн. «А-Проперти» Альберта Авдоляна заявляла, что месторождение и порт войдут в формируемый бизнесменом промышленный кластер вместе с Эльгинским месторождением коксующегося угля. Однако компания никогда не уточняла, как именно будет осуществлена синергия между этими активами.

Исторически разработка месторождения и строительство порта общей стоимостью $8–10 млрд были увязаны с партнерством с крупнейшей угольной госкомпанией Китая Shenhua. Высококалорийный угольный концентрат должен был экспортироваться в страны АТР, а низкокалорийный уголь мог использоваться на построенной на месторождении ТЭС, энергию которой также планировалось экспортировать в Китай. Однако в октябре 2017 года Shenhua отказалась от проекта. В пресс-службе «Ростеха» заявили “Ъ”, что партнеры по проектам прорабатывают «долгосрочное развитие порта с возможным поэтапным достижением мощности до 20 млн тонн в год и долгосрочное развитие добычи на угольном месторождении».

Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Шураков говорит, что Огоджинское месторождение характеризуется разнообразием марочного состава углей: хотя преобладают энергетические угли, но есть и коксующиеся, и антрациты. Кроме того, он относит к плюсам актива относительно небольшой коэффициент вскрыши и короткое плечо доставки — около 2 тыс. км до портов Дальнего Востока.

Евгений Зайнуллин