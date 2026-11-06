Число браков в Китае упало до 18-летнего минимума

По данным ведомства, в первом квартале 2026 года было зарегистрировано 1,7 млн браков, во втором — 1,58 млн, в третьем — 1,37 млн, что на 6%, 9% и 15% меньше, чем в соответствующие кварталы 2025 года. По оценкам экспертов, опрошенных SCMP, общее число браков по итогам 2026 года также сократится. В отчете министерства указывается, что за первые девять месяцев 2026 года 2,08 млн пар развелись.