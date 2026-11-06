Число браков в Китае упало до 18-летнего минимума
За первые девять месяцев 2026 года в Китае были зарегистрированы 4,6 млн браков. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и самый низкий показательза последние 18 лет. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на данные Министерства гражданской администрации КНР.
По данным ведомства, в первом квартале 2026 года было зарегистрировано 1,7 млн браков, во втором — 1,58 млн, в третьем — 1,37 млн, что на 6%, 9% и 15% меньше, чем в соответствующие кварталы 2025 года. По оценкам экспертов, опрошенных SCMP, общее число браков по итогам 2026 года также сократится. В отчете министерства указывается, что за первые девять месяцев 2026 года 2,08 млн пар развелись.
Численность населения в Китае сокращается уже несколько лет подряд, а рождаемость находится на рекордно низком уровне. По оценкам ООН, число женщин репродуктивного возраста в КНР к концу столетия упадет более чем на две трети и опустится ниже 100 млн.
В конце октября Национальное бюро статистики КНР сообщало, что коэффициент демографической нагрузки пожилыми людьми впервые превысил коэффициент нагрузки детьми. То есть людей в возрасте от 65 лет в Китае сейчас больше, чем детей младше 14 лет: 223 млн против 213 млн, что составляет 15,9% и 15,1% соответственно.