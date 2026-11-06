Герой кулачно-голевого труда

При этом Горди Хоу на самом деле далеко не первый, кто собрал такое «комбо». Его фиксировали еще в 1917 году, за пять лет до рождения форварда. Более того, великий Хоу отметился за всю свою длиннющую, растянувшуюся с 1940-х до 1980-х карьеру всего двумя именными хет-триками. С тех пор появились те, у кого их в послужном списке полтора десятка или даже чуть больше. Но в основном это все-таки хоккеисты из довольно далекого уже прошлого. В последнее время «хет-трик Горди Хоу» превратился в редкость.