Герой кулачно-голевого труда
Защитник «Анахайма» Павел Минтюков стал автором «хет-трика Горди Хоу»
Молодой российский защитник клуба «Анахайм Дакс» Павел Минтюков стал автором считающегося очень почетным в НХЛ достижения. В матче регулярного чемпионата, в котором его команда выиграла — 5:4 — у «Эдмонтон Ойлерс», Минтюков оформил так называемый хет-трик Горди Хоу, то есть забросил шайбу, сделал голевую передачу партнеру, а еще подрался. Причем заброшенных шайб в активе Минтюкова оказалось сразу две, а в драке он одержал победу над своим оппонентом Каспери Капаненом.
Матч, в котором «Анахайм» в гостях обыграл «Эдмонтон», подарил множество поводов любителям цифр как следует посмаковать их. Допустим, невозможно было пройти мимо результативной игры победителей и отдельно взятого лидера проигравших. «Анахайм», который на старте сезона не впечатлял, вдруг разбушевался и как минимум пять голов забивает уже в шестом матче подряд. А Коннор Макдэвид, тот самый вожак «Эдмонтона», продолжает демонстрировать, что в этом первенстве видит в прицел выдающиеся бомбардирские рекорды. Во встрече против калифорнийцев он набрал 4 очка, а в общей сложности их на счету Макдэвида уже 44 в 17 играх.
Но в обзорах матча постоянно мелькала и фамилия российского защитника «Анахайма» Павла Минтюкова. Он совершил кое-что, что высоко ценится в НХЛ.
Эта лига, как известно, обожает всякие статистические трюки. А один из них она назвала, подчеркивая статус, в честь ярчайшей легенды канадского хоккея «хет-триком Горди Хоу». Речь идет о наборе из гола, результативной передачи и участия в драке, считающегося в североамериканском хоккее чрезвычайно почетным. В нем даже сейчас, в эпоху, когда нравы стали куда менее кровожадными, чем, скажем, в 1960-е, любят, когда игрок сочетает атакующую эффективность с бойцовским характером и вкусом к хорошей потасовке.
При этом Горди Хоу на самом деле далеко не первый, кто собрал такое «комбо». Его фиксировали еще в 1917 году, за пять лет до рождения форварда. Более того, великий Хоу отметился за всю свою длиннющую, растянувшуюся с 1940-х до 1980-х карьеру всего двумя именными хет-триками. С тех пор появились те, у кого их в послужном списке полтора десятка или даже чуть больше. Но в основном это все-таки хоккеисты из довольно далекого уже прошлого. В последнее время «хет-трик Горди Хоу» превратился в редкость.
От защитника Павла Минтюкова же, казалось, ждать его просто глупо. В свои 22 года он уже достаточно опытный игрок, выступающий в НХЛ четвертый сезон. И к чисто оборонительным игрокам его не отнесешь — всегда охотно подключался к атакам. Но все-таки по-настоящему высокой результативностью Минтюков никогда не отличался, а в последнее время она была совсем скромненькой.
В первых 11 матчах нынешнего чемпионата Минтюков добыл три очка, то есть ровно столько же, сколько в аномальном для себя 12-м.
Правда, путь к «хет-трику Горди Хоу» он начал именно с драки. В первом периоде «Анахайм» отбивался в меньшинстве, когда Павел Минтюков сцепился с форвардом «Эдмонтона» Каспери Капаненом. Оба охотно отбросили в сторону клюшки. Схватка получилась короткой и эффектной. Капанен попробовал нанести молодецкий удар, Минтюков ловко, словно профессионал MMA, уклонился и перевел оппонента в партер, затем поехав с финном отбывать пять минут штрафа.
В следующем периоде Павел Минтюков отличился уже иным способом. Первый свой гол он забил с помощью рикошета, второй — удачно рванув к пятачку, чтобы подобрать отскок. На этом Минтюков не успокоился и на излете двадцатиминутки поучаствовал в голевой комбинации, завершенной Бекеттом Сеннеке. Примерно через час «Анахайм» отмечал победу над клубом, входящим в число основных претендентов на Кубок Стэнли, а Минтюков — звание лучшего игрока матча.