Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №205

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Происшествия

Севастополь временно остался без света

Севастополь на время остался полностью обесточенным, чтобы накопить дополнительную мощность. Об этом сообщили на госпредприятии «Севастопольэнерго».
«В городе сохраняется значительный объем ограничения электроснабжения. Ориентировочно к 18:00 Севастополю планируют выделить дополнительный объем мощности. Это позволит возобновить подачу электроэнергии потребителям и перейти к чередованию очередей по графикам»,— уточнили на предприятии.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха на полуострове снижается, ожидаются сильный ветер, дождь и мокрый снег.
В Крыму продолжают действовать ограничения подачи электроэнергии после серии аварий, произошедших, по словам местных властей, за пределами региона. Симферополь и другие города Крыма также частично остаются без света.
Севастополь
Крым

Авторы

  • Александр Дремлюгин, Симферополь