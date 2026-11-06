Севастополь временно остался без света
Севастополь на время остался полностью обесточенным, чтобы накопить дополнительную мощность. Об этом сообщили на госпредприятии «Севастопольэнерго».
«В городе сохраняется значительный объем ограничения электроснабжения. Ориентировочно к 18:00 Севастополю планируют выделить дополнительный объем мощности. Это позволит возобновить подачу электроэнергии потребителям и перейти к чередованию очередей по графикам»,— уточнили на предприятии.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха на полуострове снижается, ожидаются сильный ветер, дождь и мокрый снег.
В Крыму продолжают действовать ограничения подачи электроэнергии после серии аварий, произошедших, по словам местных властей, за пределами региона. Симферополь и другие города Крыма также частично остаются без света.