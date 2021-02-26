Правительство проявило техосмотрительность Реформу ТО перенесли за три дня до ее начала

Действие диагностических карт, необходимых автомобилистам для приобретения полиса ОСАГО, с 1 марта будет продлено на семь месяцев. Соответствующее постановление правительства, по данным “Ъ”, будет подписано в ближайшее время. Таким образом, выяснил “Ъ”, будет оформлено заявление премьера Михаила Мишустина о необходимости отсрочки вступления в силу новых правил ТО. «Разного рода накладки» и очереди недопустимы в условиях распространения COVID, пояснил глава кабмина. К запланированному через три дня старту реформы отрасли власти и бизнес готовились несколько лет. Теперь операторы ТО говорят о «катастрофических» последствиях: если на пунктах техосмотра не будет клиентов, рынок не выживет, осенью техосмотр пройти будет негде, случится коллапс.

«Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки, например, неравномерное распределение нагрузки, очереди,— заявил премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.— В условиях когда ситуация с коронавирусом пока далека от идеальной, это несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября». К этому сроку, обещал господин Мишустин, система должна работать «без сбоев», а для граждан «не должно быть никаких неудобств».

Напомним, цель задуманной несколько лет назад реформы ТО — исключить факты покупки диагностических карт без предоставления автомобиля на проверку. Госдума приняла в связи с этим поправки к закону о ТО, КоАП и УК. Минтранс и МВД выпустили ряд подзаконных актов, вступающих в силу с 1 марта. Для борьбы с «покупным ТО» вводится, в частности, фотографирование машины в пункте осмотра, усиленная электронная подпись при оформлении диагностических карт, новые требования к материально-технической базе участников и т. д.

По данным “Ъ”, в начале года на закрытых совещаниях с участием ГИБДД, Российского союза автостраховщиков (РСА), операторов звучали заявления о неготовности рынка к новым правилам.

РСА даже предлагал временно разрешить оформлять ОСАГО без диагностических карт, опасаясь нехватки пунктов ТО для удовлетворения спроса (“Ъ” рассказывал об этом). Опасения частично разделяло и руководство ГИБДД России.

Заявление премьера стало шоком для ряда операторов техосмотра и чиновников, готовивших нововведения в области ТО. Дело в том, что за три дня до старта реформу перенести невозможно — она предусмотрена новой редакцией закона о ТО (подписана президентом, вступает в силу). Дата закреплена в многочисленных утвержденных ведомственных приказах и постановлениях.

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Разъяснений слов господина Мишустина от пресс-службы правительства, Минэкономики, Минтранса и МВД в четверг не последовало до позднего вечера. По данным “Ъ”, решили выйти из положения таким образом: действие диагностических карт (срок которых заканчивается после 1 марта) продлено до 30 сентября 2021 года — таким образом, водителям просто не надо будет ехать на пункты ТО. Диагностическая карта, напомним, необходима для заключения договора ОСАГО. В 2020 году таким образом продлевалось действие водительских прав, срок которых заканчивался в период с 1 февраля по 15 июля,— до 31 декабря. Решение по диагностическим картам оформят поправками к постановлению правительства №440 от 3 апреля 2020 года «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах», пояснил собеседник “Ъ”. Этим же документом дадут полугодовую отсрочку для автовладельцев, которые впервые проходят ТО.

«Это временный режим, связанный с ограничениями из-за ковида, он позволит автовладельцам после окончательного снятия ограничений, которое ожидается к октябрю, проходить ТО в нормальном режиме без риска остаться без полиса ОСАГО»,— заявил президент РСА Игорь Юргенс.

Последствия такого решения будут катастрофическими, предупреждает председатель совета директоров группы компаний «Техностайл» Раппа Ахъядов. «Рынок с трудом пережил последствия пандемии, когда многие пункты не работали и закрылись. Тогда операторов государство не поддержало,— говорит он.— Оставшиеся на рынке игроки готовились к новым правилам — закупали оборудование, перестраивали помещения, нанимали экспертов-техников, оформляли электронные подписи. Общие инвестиции в подготовку к реформе оцениваются в десятки миллиардов рублей». Теперь, говорит господин Ахъядов, вложения невозможно окупить, проходить ТО в ближайшие семь месяцев никто не будет. «Большая часть операторов обанкротятся и уйдут с рынка, и непонятно, где автовладельцу проходить ТО после 1 октября,— прогнозирует гендиректор компании "Услугиавто" Юрий Пархоменко.—

Осенью, скорее всего, случится коллапс, ведь одномоментно техосмотр нужно будет пройти миллионам автовладельцев, а умирающий рынок переварить этот спрос просто не сможет».

В октябре реформа будет невозможна без увеличения тарифов на техосмотр до «вменяемых величин», которые позволят окупить инвестиции в оборудование, ремонт помещения, добавляет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Федеральная антимонопольная служба, напомним, с лета 2020 года обещает представить новую методику формирования тарифов на ТО, но проекта пока никто не видел. «Если тариф не будет изменен, то в конце сентября мы увидим новый перенос сроков»,— считает господин Шапарин. В любом случае, по мнению эксперта, значительная часть автопарка в России техосмотр «самостоятельно» не пройдет. По данным ГИБДД, 17,5% автопарка России составляют 10–15-летние автомобили, 28% — автомобили старше 15 лет.

Иван Буранов, Евгения Крючкова