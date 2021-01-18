У техосмотра открутились гайки

В марте может возникнуть дефицит операторов техосмотра — такой сценарий предполагает Российский союз автостраховщиков (РСА) в связи с вступлением в силу нового законодательства в области ТО и новых правил для операторов. РСА уже направил губернаторам письма с просьбой проверить пункты техосмотра. Подобные опасения ранее разделяла и ГИБДД. В Минэкономики “Ъ” заверили, что «коллапса» не будет. Участники рынка обвиняют в сложившейся ситуации РСА и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), которая обещала пересмотреть тарифы на техосмотр, но так этого и не сделала.

По данным РСА, в реестр союза включено чуть более 5 тыс. аккредитованных операторов техосмотра, при этом у 659 из них действие аттестата приостановлено из-за нарушений. В конце 2020 года РСА направил компаниям запросы о готовности работать по новым правилам с 1 марта 2021 года. В этот день, напомним, вступает в силу масштабная реформа техосмотра, о которой “Ъ” неоднократно рассказывал. В частности, речь идет о новых требованиях к операторам ТО, обязательном фотографировании автомобилей (фото с координатами надо будет передавать в базу данных МВД), переводе диагностических карт в электронный вид (их будут подписывать электронной подписью) и т. д. Цель реформы — исключить возможность покупки диагностической карты без предоставления машины на проверку. На запрос РСА ответили около 2,5 тыс. компаний, 85% из которых заявили о готовности работать по новым правилам, но по остальным информации нет, рассказал “Ъ” заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. Союз также направил главам всех регионов РФ письма с просьбой проверить работу операторов и рекомендации РСА. Там напоминают, что именно субъекты обязаны, согласно 170-ФЗ, «принимать меры по организации проведения технического осмотра на территории субъекта».

«Сказать, что в каком-то регионе будет не хватать пунктов ТО, к ним выстроятся очереди, а это потянет сбои в продаже полисов, нельзя, поскольку сейчас таких жалоб со стороны автовладельцев не поступает,— пояснил “Ъ” господин Ефремов.— Но риск такого сценария существует, в связи с этим РСА обратился к губернаторам. Мы надеемся, что они все меры для недопущения дефицита пунктов ТО примут». Опасения в сентябре 2020 года на закрытом совещании в РСА высказывал и начальник ГИБДД Михаил Черников, который говорил, что 5 тыс. операторов для 58 млн транспортных средств — это мало.

К дефициту операторов могут привести низкие цены на техосмотр, поясняет Сергей Ефремов. Региональные власти устанавливают предельные тарифы по методике Федеральной службы по тарифам 2012 года (ведомство ликвидировано в 2015 году, его функции перешли ФАС), документ давно признан экспертами и бизнесом устаревшим. В Москве, к примеру, стоимость ТО составляет 730 руб., на Дальнем Востоке — доходит до 1 тыс. руб. Но в среднем тариф составляет 450–500 руб., что не позволяет окупить оборудование и помещения, особенно в городах-миллионниках, где высокие ставки аренды, говорит Сергей Ефремов. В июле 2020 года ФАС пообещала представить актуализованную методику, но этого не произошло. «В настоящее время ФАС продолжает работать над проектом документа, о его деталях говорить пока преждевременно»,— ответили в ведомстве на запрос “Ъ”.

В Минэкономики (ведомство готовило пакетный законопроект о реформе ТО) опасений РСА не разделяют. «Вступление в силу с 1 марта изменений в закон, предусматривающих комплексную реформу ТО, не вызовет коллапса в отрасли и дефицита операторов»,— считают там. В министерстве напомнили, что до 1 марта 2021 года будет действовать переходный период, в течение которого операторы должны пройти процедуру «подтверждения соответствия новым требованиям». «Со временем на место ушедших с рынка недобросовестных операторов придут новые, соответствующие требованиям»,— заявил “Ъ” директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономики Александр Вдовин.

РСА все эти годы не предпринимал никаких действий для развития отрасли, в итоге честные операторы испытывают проблемы, а жулики безнаказанно продолжают разваливать техосмотр, считает председатель совета директоров группы компаний «Техностайл» Раппа Ахъядов. «Союз опасается за интерес автостраховщиков, ведь не будет ТО, не будет и продаж ОСАГО,— считает он.— В РСА также боятся не справиться со своими полномочиями, ведь нужно будет проводить в среднем по 20 выездных проверок в день на протяжении года. Для такой работы нужна армия обученного персонала, нужны рабочие места, оборудование, операционный и бухгалтерский учет». Для выполнения новых требований (к помещениям, оборудованию, фотофиксации, подключению к новой информационной системе техосмотра МВД и т. п.) нужно дополнительно инвестировать несколько сотен тысяч рублей в бизнес, «от которого по нынешним расценкам даже в Москве будут убытки», отмечает господин Ахъядов.

«Откровенное жулье, торгующее картами, в марте начнет уходить с рынка, это коснется 20–30% "портфельных" операторов, не проводящих реального техосмотра,— считает гендиректор союза "Техэксперт" Сергей Зайцев.— Поэтому какой-либо коллапс вряд ли произойдет». Помимо новых тарифов нужно также исключать РСА из процесса организации техосмотра, считает эксперт. «Именно благодаря союзу рынок наводнился огромным количеством брокеров и агентов, торгующих диагностическими картами»,— говорит он.

Ситуация с дефицитом операторов вполне ожидаемая, с учетом того что государство операторам в пандемию помощи не оказало, говорит знакомый с ситуацией источник “Ъ”, хотя они об этом и просили (“Ъ” рассказывал про коллективное письмо операторов президенту Владимиру Путину и премьеру Михаилу Мишустину 26 июня). «Часть компаний закрылись, у других не осталось денег на приведение технической базы в соответствие с новыми правилами»,— говорит собеседник “Ъ”.

Иван Буранов