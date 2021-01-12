Календарь автомобилиста Какие нововведения ожидают водителей в 2021 году

Ужесточение правил техосмотра, отмена экзамена на «площадке», новые дорожные знаки, введение электронных договоров купли-продажи автомобилей, ограничения в ПДД, новые и отремонтированные дороги. Эти и другие события ожидают автовладельцев и водителей в 2021 году. Подробности — в обзоре “Ъ”.

Что уже произошло или точно произойдет

Что будет обсуждаться, и что, вероятно, произойдет

Минтранс продолжит доработку масштабных поправок в ПДД, анонсированных еще в 2019 году: планируются новые правила движения для электросамокатов, скоростного режима, парковки, а также новые дорожные знаки и разметка . Дата вступления в силу документа неизвестна. Подробнее о проекте — в материале “Ъ”.

. Дата вступления в силу документа неизвестна. Подробнее о проекте — в материале “Ъ”. МВД готовит пакет изменений в ПДД, который позволит инспекторам штрафовать водителей, использующих летную резину зимой и шипованную — летом . Поправки были представлены в сентябре 2020 года и, вероятно, будут приняты в 2021-м. Подробнее — в материале “Ъ”.

. Поправки были представлены в сентябре 2020 года и, вероятно, будут приняты в 2021-м. Подробнее — в материале “Ъ”. Минюст продолжит работу над новым КоАПом. Автомобилистов, скорее всего, ждут новые ужесточения: усиленное наказание за пьяное вождение, лишение прав за систематические грубые нарушения ПДД, уточнения процедуры проверки ОСАГО через камеры . Пока документ не поступил в Госдуму, о сроках его вступления в силу не сообщается. Новый КоАП готовится Минюстом с января 2020 года. Подробнее — в материале “Ъ”.

. Пока документ не поступил в Госдуму, о сроках его вступления в силу не сообщается. Новый КоАП готовится Минюстом с января 2020 года. Подробнее — в материале “Ъ”. В Москве, скорее всего, расширится зона платных парковок. В октябре 2020 года московский дептранс обратился в советы депутатов округов Войковский, Савеловский, Кунцево, Преображенское, Бутырский с предложением поддержать точечное расширение платных зон на улицах Нижняя Масловка, Бутырская, Маршала Сергеева, площади Савеловского вокзала и т. д. Сроки нововведений и тарифы пока неизвестны. Подробнее о планах мэрии — в материале “Ъ”.

В октябре 2020 года московский дептранс обратился в советы депутатов округов Войковский, Савеловский, Кунцево, Преображенское, Бутырский с предложением поддержать точечное расширение платных зон на улицах Нижняя Масловка, Бутырская, Маршала Сергеева, площади Савеловского вокзала и т. д. Сроки нововведений и тарифы пока неизвестны. Подробнее о планах мэрии — в материале “Ъ”. В 2021 году продолжатся различного рода дорожные работы. Росавтодор вместе с субъектами федерации будет ремонтировать региональную дорожную сеть в рамках нацпроекта БКАД. Госкомпания «Автодор» обещает достроить Центральную кольцевую автодорогу (осталось 26 км на юге Подмосковье без учета недостающих развязок и других узких мест, выявленных в проекте в 2019 году — их будут устранять позже). Московский департамент строительства обещает достроить 72 км новых дорог, включая участок юго-восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК и мост через реку Сходня в рамках реконструкции Волоколамского шоссе.

Иван Буранов