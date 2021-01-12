Календарь автомобилиста

Ужесточение правил техосмотра, отмена экзамена на «площадке», новые дорожные знаки, введение электронных договоров купли-продажи автомобилей, ограничения в ПДД, новые и отремонтированные дороги. Эти и другие события ожидают автовладельцев и водителей в 2021 году. Подробности — в обзоре “Ъ”.
Что уже произошло или точно произойдет
- С 1 января вступил в силу приказ Минздрава о новом составе автомобильных аптечек. Из них исключили часть лейкопластырей, стерильные бинты и перевязочные пакеты, добавлены маски для исключения переноса инфекции. Ранее купленными аптечками можно пользоваться до истечения срока годности, но не позднее 31 января 2024 года. Автомобилисты могут сами, согласно списку (см. разъяснения Минздрава), собрать необходимый медицинский набор, покупать готовую аптечку необязательно. Подробнее — в приказе Министерства здравоохранения РФ №1080н и в материале “Ъ”.
- C 10 января начали действовать новые штрафы за бесплатный проезд по платной дороге: 1,5 тыс. руб. для владельца легкового авто, 5 тыс. руб. для грузовика и автобуса. Если водитель в течение 25 дней погасит долг за проезд, штраф отменят. Если не уложится в срок, то придется заплатить штраф и долг за проезд. Ссылка на новую редакцию КоАП Подробнее — в новой редакции КоАП и в материале “Ъ”.
- С 1 марта регионы смогут применять новый знак 6.22 для обозначения дорожных камер. За городом указатель нужно ставить за 150–300 м до зоны контроля (то есть перед каждой новой камерой), в населенных пунктах достаточно одного знака на въезде. Привычные таблички 8.23 «Фотовидеофиксация» можно будет использовать вместе с новыми знаками до 1 сентября, затем они формально будут вне закона. Подробнее — в новой редакции ПДД и в материале “Ъ”.
- 1 марта стартует реформа техосмотра. Вводится обязательное фотографирование машины на пункте ТО, диагностические карты станут электронными, подписывать их будут усиленной электронной подписью. Если произошло ДТП по причине неисправности автомобиля, при этом у водителя не было диагностической карты, страховые компании смогут обратиться в суд с регрессным иском. Подробнее — в новом законе о ТО и в материале “Ъ”.
- С 1 апреля традиционного экзамена на «площадке» больше не будет, отдельные его элементы будут выполняться в рамках единого получасового городского тестирования. Инспектор ГИБДД сможет проверять первоначальные навыки вождения (старт с места на подъеме, параллельная парковка и т. д.) в условиях реального движения. Результаты экзамена могут быть аннулированы, к примеру, если выяснится, что представленная водителем медсправка поддельная. Подробнее — в новом постановлении правительства и в материале “Ъ”.
- 1 мая должен вступить в силу приказ Минцифры, разрешающий заключать через портал госуслуг договоры купли-продажи автомобилей. Все данные поступят из информационных баз данных, подписываться договор будет электронной подписью. Новый электронный документ позволит ГИБДД сразу «увидеть» нового собственника машины и направлять ему штрафы с камер (сегодня, пока новый владелец не зарегистрирует машину на себя, постановления присылаются старому владельцу). Подробнее — в проекте приказа и в материале “Ъ”.
- C 1 июля автомобили, в документах к которым не указан экологический класс, не смогут проезжать под знак 5.35 «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». Соответствующая норма уже заложена в ПДД с отложенным сроком действия. За нарушение запрета будет действовать штраф 500 руб. Подробнее — в норме ПДД и в материале “Ъ”.
Что будет обсуждаться, и что, вероятно, произойдет
- Минтранс продолжит доработку масштабных поправок в ПДД, анонсированных еще в 2019 году: планируются новые правила движения для электросамокатов, скоростного режима, парковки, а также новые дорожные знаки и разметка. Дата вступления в силу документа неизвестна. Подробнее о проекте — в материале “Ъ”.
- МВД готовит пакет изменений в ПДД, который позволит инспекторам штрафовать водителей, использующих летную резину зимой и шипованную — летом. Поправки были представлены в сентябре 2020 года и, вероятно, будут приняты в 2021-м. Подробнее — в материале “Ъ”.
- Минюст продолжит работу над новым КоАПом. Автомобилистов, скорее всего, ждут новые ужесточения: усиленное наказание за пьяное вождение, лишение прав за систематические грубые нарушения ПДД, уточнения процедуры проверки ОСАГО через камеры. Пока документ не поступил в Госдуму, о сроках его вступления в силу не сообщается. Новый КоАП готовится Минюстом с января 2020 года. Подробнее — в материале “Ъ”.
- В Москве, скорее всего, расширится зона платных парковок. В октябре 2020 года московский дептранс обратился в советы депутатов округов Войковский, Савеловский, Кунцево, Преображенское, Бутырский с предложением поддержать точечное расширение платных зон на улицах Нижняя Масловка, Бутырская, Маршала Сергеева, площади Савеловского вокзала и т. д. Сроки нововведений и тарифы пока неизвестны. Подробнее о планах мэрии — в материале “Ъ”.
- В 2021 году продолжатся различного рода дорожные работы. Росавтодор вместе с субъектами федерации будет ремонтировать региональную дорожную сеть в рамках нацпроекта БКАД. Госкомпания «Автодор» обещает достроить Центральную кольцевую автодорогу (осталось 26 км на юге Подмосковье без учета недостающих развязок и других узких мест, выявленных в проекте в 2019 году — их будут устранять позже). Московский департамент строительства обещает достроить 72 км новых дорог, включая участок юго-восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК и мост через реку Сходня в рамках реконструкции Волоколамского шоссе.