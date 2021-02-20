Техосмотру нашли выход из ситуации

Минтранс в новом приказе упростит требования к пунктам техосмотра, благодаря чему многим операторам не надо будет перестраивать здания, ворота и обустраивать осмотровые канавы. Также не надо будет закупать дополнительные дымомеры, люфтомеры и устройства для проверки светопропускания стекол. Поправки вступят в силу с 1 сентября: до этого момента, начиная с 1 марта, операторы вынуждены будут работать по ранее утвержденному приказу, требования которого не все участники рынка готовы выполнять.

Проект поправок в ведомственный приказ Минтранса №232, в котором установлены требования к производственно-технической базе операторов техосмотра, опубликован в субботу на regulation.gov.ru. Действующая его редакция вступает в силу с 1 марта вместе с «большой реформой ТО», о которой “Ъ” рассказывал: вводятся новые требования к пунктам ТО, обязательное фотографирование машин на техосмотре, электронные диагностические карты и прочие новации. Недостатки в документе эксперты обнаружили еще в октябре 2020 года.

Большая часть изменений носит на первый взгляд сугубо технический характер.

Уточняются допустимые габариты помещений пунктов ТО. К примеру, если оператор проверяет грузовики массой до 3,5 тонны или автобусы до 5 тонн (категории транспортных средств N1 или M2), то при наличии осмотровой канавы допустимая высота здания может быть 3,3 м вместо 3,5. Уменьшается, соответственно, высота въездных и выездных ворот. Для пунктов, проверяющих тяжелые грузовики или автобусы (категории N3 и M3), минимальная ширина помещения сокращается с 6 до 5,5 м. Допустимая глубина осмотровой канавы в ряде случаев уменьшается с 1,5 м до 1,3–1,1 м. Уточняется, что если на пункте ТО нет возможности использовать подъемник или канаву, то можно применять эстакаду.

Еще одно уточнение связано с приборами, которые должны быть на пункте ТО — дымомерами, люфтомерами, течемерами, устройствами для замера светопропускания и т. д. Согласно нынешней редакции приказа на каждую диагностическую линию (а их может быть несколько) должно быть по одному прибору, в новой уточняется, что достаточно одного устройства на весь пункт.

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Ранее Российский союз автостраховщиков (РСА) проводил проверку, в ходе которой выявилось «незначительное несоответствие установленных требований» в помещениях пунктов ТО (от 10 до 50 см), поэтому решено правила скорректировать, сказано в материалах Минтранса.

Многие компании используют помещения, построенные еще в советские времена, и по формальным основаниям они не всегда проходят по габаритам, пояснил “Ъ” гендиректор некоммерческого партнерства станций диагностики «Безопасность и транспорт» Ярослав Васичков.

«Из-за этого оператор не может получить или подтвердить аккредитацию РСА,— говорит он.— Минтранс, судя по всему, ориентировался на современные строительные нормы, которые распространяются на вновь возводимые здания, и не учел в полной мере характеристики уже использующихся зданий». Что касается новых требований к оснащению приборами, то, по словам эксперта, каждый из них нужно купить и проверять раз в год, что «довольно накладно, причем на практике столько приборов в работе не нужно».

Господин Васичков подчеркнул, что предлагаемые изменения еще будут обсуждаться «профессиональным сообществом» — должна быть выработана «единая концепция» для внесения поправок. Глава союза «Техэксперт» Сергей Зайцев считает, что в приказ вносятся «точечные изменения, которые принципиально не повлияют на правоприменение», однако позволят снизить затраты операторов на приведение в соответствие их производственных баз.

Глава гильдии операторов ТО при Московской торгово-промышленной палате Игорь Волчек говорит, что в проекте учтены не все пожелания операторов. Требования к диагностическим линиям, по его словам, прописаны «неточно», что на практике может привести к разной трактовке документа представителем РСА (при аккредитации оператора) и оператором ТО. Кроме того, говорит господин Волчек, до сих пор непонятно, будет ли операторам предоставлен переходный период, в течение которого они смогут работать еще по старым требованиям.

Операторы, ГИБДД и Минэкономики считают (общая их позиция закреплена в протоколе совместного совещания), что такой период должен быть — до 1 марта 2022 года, это заложено в новом законе о ТО (вступающем в силу 1 марта) либо до конца действия аттестата аккредитации (он может закончиться раньше, например, в октябре). РСА, в свою очередь, настаивает на том, что операторы должны соответствовать новым требованиям сразу с 1 марта. «То есть по факту любой внеплановой проверки, если выявлено несоответствие требованиям, аттестат аккредитации могут приостановить,— говорит Игорь Волчек.— Из-за этой неразберихи операторы не понимают: либо им сейчас срочно вкладывать деньги в перестройку зданий (что очень дорого), либо спокойно работать в ожидании вступления нового, более “мягкого” его варианта, либо просто уходить с рынка».

«Запуск таких требований требует введение переходного периода в 1–2 года и одновременно повышения тарифов на проведение ТО. Тогда у действующих пунктов будет возможность подготовиться к новым требованиям,— считает гендиректор компании “Услугиавто” Юрий Пархоменко.— Прорезать новые увеличенные ворота в здании — это фактически реконструкция здания, требующая сбора огромного пакета документов и получения соответствующих разрешений. На текущий момент заниматься такой работой мало кто захочет. Закручивание гаек должно компенсироваться — возможностью увеличения дохода, иначе рынку этих услуг просто невыгодно будет заниматься проведением техосмотра — уж очень большие капиталовложения».

Еще проблема, по данным “Ъ”, заключается в том, что многие операторы пока не могут подключиться и использовать новую единую информационную систему техосмотра (ЕАИСТО-М) МВД.

Официально система должна заработать с 1 марта вместе с реформой ТО, сейчас идет ее отладка. Проблемы, говорят знакомые с ситуацией источники “Ъ”, возникают из-за неполной и некорректной информации об операторах, попавшей в ЕАИСТО из реестра РСА. Ранее МВД вложило в модернизацию информационной системы 80 млн руб.

Иван Буранов