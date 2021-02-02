Техосмотр переходит в новое изменение

Минтранс, выяснил “Ъ”, смягчит требования к процедуре фотосъемки транспортного средства в ходе техосмотра, внеся поправки в ведомственный приказ. Вступающая в силу с 1 марта норма предполагала, что фото должны сопровождаться показаниями системы ГЛОНАСС «с погрешностью определения не более 15 м по координатным осям». В правительстве считают, что эта мера исключит возможности пройти ТО «на бумаге», без предоставления машины в уполномоченную организацию. Однако выяснилось, что из-за плотной застройки и, как следствие, искажения спутникового сигнала многие операторы не могут соблюсти требование о пятнадцатиметровой погрешности координат снимков. Проблема обнаружилась за месяц до вступления в силу «большой реформы» ТО, которую власти готовили с 2017 года.

Ситуация с фотосъемкой в ходе процедуры ТО обсуждалась в январе на совещании в Минэкономики. Участники (представители МВД, Минтранса и т. д.) «отметили необходимость» доработки приказа Минтранса №97 с предъявляемыми к снимкам требованиями, следует из протокола (текст есть у “Ъ”). Документ будут корректировать, подтвердили “Ъ” в пресс-службе Министерства транспорта.

В рамках стартующей с 1 марта «большой реформы» ТО, напомним, власти будут применять новые инструменты, не позволяющие автомобилисту купить, а мошеннику — продать диагностическую карту без предоставления транспортного средства на проверку в уполномоченную организацию. Карта станет электронным документом, а единая информационная система техосмотра ЕАИСТО МВД запретит формировать ее без усиленной электронной подписи эксперта и двух фотографий автомобиля из пункта ТО (в начале диагностики и в конце; должен быть виден передний и задний номер, цвет и марка). По координатам снимка, в свою очередь, можно легко определить, где находилась машина в момент фотографирования (все операторы должны будут предоставить координаты пунктов ТО).

Координаты, согласно приказу №97, должны «определяться на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы с погрешностью определения не более 15 м по координатным осям». Но в связи с плотной застройкой местности, где чаще всего располагается пункт ТО, и конструктивных материалов зданий происходит экранирование спутникового сигнала, пояснили “Ъ” в Минтрансе. «Опытная эксплуатация ЕАИСТО выявила, что показатель погрешности определения может составлять более 15 м»,— рассказали “Ъ” в министерстве. В этом случае ЕАИСТО не даст оформить карту. «Прорабатывается вопрос корректировки указанных показателей погрешности в сторону их увеличения»,— добавили в Минтрансе. Поэтому будет приниматься новый приказ, ориентировочный срок вступления в силу — 1 сентября 2021 года.

Правила в действующей редакции операторам выполнить будет сложно, подтвердил “Ъ” заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов. Не все пункты ТО находятся в зоне уверенного приема сигнала сотовой связи и спутникового сигнала, при определении координат может возникать погрешность более 15 м, пояснил он “Ъ”. Кроме того, пункты техосмотра порой расположены в больших помещениях, внутри которых несколько постов — для проверки тормозов, рулевой системы, содержания вредных веществ в выхлопе и т. д. «Машина, заехавшая в ворота на пункт, фотографируется первый раз, затем проезжает все посты и оказывается на выезде, где фотографируется повторно, но расстояние между точками может быть более 15 м»,— говорит господин Ефремов.

«Точность координат — не единственная проблема, волнующая операторов,— заявил “Ъ” глава гильдии операторов ТО при Московской ТПП Игорь Волчек.— До сих пор, к примеру, не ясно, нужен оператору фотоаппарат именно с ГЛОНАСС, или можно использовать GPS. Есть риски, что при проверках операторов к этому будут придираться» Не до конца понятно, как будут бороться с подделкой фотографий, отмечает господин Волчек, ведь на рынке уже появились предложения от мошенников по оформлению новых электронных карт после 1 марта с поддельными снимками.

Минтранс тем временем собирается переписать и требования к «производственно-технической базе» пунктов ТО, закрепленные в приказе №232. Ранее этот документ вызвал критику со стороны участников рынка, поскольку для соблюдения новых правил нужны вложения в переоборудование помещений. Проект изменений «прорабатывается» с другими органами власти и экспертами, сообщили “Ъ” в пресс-службе Минтранса.

Иван Буранов