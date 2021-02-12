Уверенность в завтрашнем ТО

Тень медленно приближающейся реформы техосмотра, как цунами на планете Миллер в «Интерстелларе», заставляет понервничать чиновников и бизнес-сообщество. До вступления в силу нового закона о ТО осталось около двух недель.

Откуда вообще эта паника?

Страховщики переживают, что водителям будет негде пройти техосмотр. Негде, потому что непонятно, сколько операторов ТО реально готовы к новым правилам (ведь новый приказ Минтранса №232 установил весьма жесткие требования к производственно-технической базе, которые не каждая компания может выдержать). Да и тарифы на техосмотр, не менявшиеся много лет, низковаты для прибыльности, что приводит к уходу компаний с рынка.

В результате 1 марта может возникнуть ситуация, что люди, не сумевшие вовремя оформить диагностическую карту, не смогут получить полис ОСАГО.

А это означает, что страховые компании понесут убытки. Российский союз страховщиков (РСА) хочет добиться разрешения компаниям в течение полугода выдавать полисы без диагностических карт, пока ситуация не нормализуется. Идея эта пока никак не оформлена — нужно вносить в Госдуму законопроект (говорят, что его уже обсуждали на совещании в ЦБ), но до 1 марта едва ли кто-то успеет это сделать.

Операторы техосмотра переживают главным образом из-за инициативы РСА. Если «отвязать» ОСАГО от техосмотра, даже на шесть месяцев, то рынок может совсем умереть — и так клиентов очень мало, а если ввести мораторий, то их не будет совсем. Пандемия и отсутствие господдержки вынудила часть компаний покинуть с рынка, после инициативы РСА может стать еще хуже.

Профильные ассоциации уже жалуются на страховщиков президенту и в Генпрокуратуру, пугая «крахом всей системы».

На фоне этого риска все остальные страхи операторов отходят на второй план (например, как подтвердить аккредитацию по новым правилам и как будут проходить проверки ГИБДД, у которой с 1 марта существенно расширяются контрольные полномочия).

В Госавтоинспекции тоже переживают. Проведенный ведомством мониторинг показал, что в 15 регионах, включая Ингушетию, Камчатку, Москву и Московскую область, пунктов техосмотра откровенно мало (хотя региональные власти это опровергают). В марте якобы ожидается ажиотажный спрос на услуги, потому что много полисов ОСАГО кончается именно в этот месяц. Говорят, что руководство Госавтоинспекции серьезно опасается очередей и, как следствие, неприятного резонанса в выборный год. При этом полицейское ведомство на ситуацию повлиять не особо и может, поскольку заставить операторов работать в текущих условиях сложно, да и рычагов влияния на бизнес у полиции нет.

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Говорят, что на днях главк проводил большое совещание на тему ТО, перед начальством отчитывались начальники региональных управлений. Один из них рассказывал: некоторое время назад 10 новых операторов вроде хотели развернуть сеть пунктов ТО, а потом посмотрели на бардак с тарифами и махнули рукой. ГИБДД, РСА и бизнес просят ФАС ускорить разработку новой тарифной методики (с ней бизнесу станет легче выживать), но пока что антимонопольное ведомство ограничивается обещаниями представить документ общественности. Даже если это произойдет сегодня, то 1 марта он точно не вступит в силу.

На этом фоне неудивительно появление слухов в СМИ о якобы обсуждающихся планах очередного переноса всей реформы. Впрочем, пока эти слухи опровергаются.

«Головным» ведомством в реформе ТО, кстати, считается Минэкономики — именно там готовили якорный законопроект о техосмотре, вступающий в силу с 1 марта. В министерстве, в отличие от остальных коллег по реформе, не видят никаких причин для беспокойств. Минтранс, также задействованный в реформе, похоже, тоже занял выжидательную позицию.

А вот водители совершенно не волнуются. Удивительно, насколько спокойно относятся к реформе автомобильные правозащитники и профильные сообщества, никакой паникой там даже не пахнет. А все потому, что никто техосмотр всерьез давно не воспринимает. Все эти межведомственные процессы, совещания — это все где-то там, в другой галактике. Звучат призывы ТО вообще отменить, как атавизм и пережиток прошлой эпохи (депутаты уже пообещали внести такой законопроект). В любом случае техосмотр как-нибудь, да пройдется «сам» — в этом уверены, по моим оценкам, 90% водителей. 10–15 лет назад договаривались с условным «соседом-полковником», потом с 2011 года диагностическую карту покупали у первого попавшегося страхового брокера (иногда с доставкой на дом вместе с ОСАГО). Традиции не один десяток лет, и большинство водителей уверены, что и на этот раз реформа ТО обойдет их стороной. Ну не ехать же на ПТО проверяться, действительно.