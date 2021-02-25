Бывший президент Армении Кочарян призвал поддержать военных

Бывший президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан сплотиться вокруг военных и их командования. Ранее сегодня Генштаб Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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«В этот судьбоносный момент призываю вас быть хозяевами своего государства, встать рядом с нашей армией. Правительство, потерпевшее поражение в войне и сдавшее земли, должно уйти. Это первая необходимость для нашего национального возрождения»,— написал господин Кочарян в Facebook.

В ноябре 2020 года Азербайджан, Армения и Россия подписали соглашение о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям документа, часть территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики отошла Азербайджану.

Господин Пашинян назвал требование Генштаба об отставке попыткой переворота и призвал сторонников выйти к зданию правительства. Позже он присоединился к ним и возглавил шествие. Во время него произошли стычки с представителя оппозиции. МИД России и Кремль назвали происходящее в Армении внутренним делом страны.

Подробнее о ситуации в Армении — в материале “Ъ” «"У Пашиняна есть последний шанс уйти политическим путем без потрясений"».