Пашинян возглавил шествие своих сторонников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к своим сторонникам, которые собрались у здания правительства на площади Республики. Оттуда колонна во главе с премьером пошла по улице Амиряна. Господин Пашинян призвал сторонников собраться после того, как Генштаб Армении потребовал его отставки.

«Опасность (столкновений.— “Ъ”) всегда есть. Но мы все должны договориться, что подобного в Республике Армения происходить не должно. Самое важное, что мы все спокойны. Внутри страны у нас врагов нет. Это самый важный факт. Но есть вопросы, которые нужно обсудить»,— сказал господин Пашинян на площади (цитата по «Sputnik Армения»). На вопрос, кому подчиняются ВС Армении в данной ситуации, он ответил «народу и премьеру».

Объединенная оппозиция Армении планирует провести митинг на площади Свободы с 15:00 (14:00 мск). Сторонники оппозиционного «Движения по спасению родины» начали собираться там заранее. Это привело к нескольким стычкам со сторонниками властей, шествие которых проходило рядом. Полиция смогла разнять граждан.

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Сегодня, 25 февраля, Генштаб Армении потребовал отставки господина Пашиняна и правительства из-за увольнения первого заместителя начальника военного ведомства Тирана Хачатряна после его оценки слов премьера о невзорвавшихся ракетах комплексов «Искандер». Никол Пашинян назвал требование Генштаба об отставке попыткой переворота и уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

Подробнее о конфликте — в материале “Ъ” «"У Пашиняна есть последний шанс уйти политическим путем без потрясений"».