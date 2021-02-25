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Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Пашинян назвал требование Генштаба об отставке правительства попыткой переворота

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что расценивает требование Генштаба страны о его отставке как попытку военного переворота. Он призвал своих сторонников выйти на площадь Республики.

«Считаю заявление Генерального штаба попыткой военного переворота. Приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас»,— написал господин Пашинян в Facebook. Он также сообщил, что в скором времени выступит с обращением в прямом эфире.

Генштаб Армении выразил протест премьер-министру в связи с увольнением первого заместителя начальника ведомства Тирана Хачатряна.

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