МИД РФ считает ситуацию в Армении внутренним делом страны

Политическое обострение в Армении — внутреннее дело страны, заявили в Министерстве иностранных дел России (МИД). Сегодня, 25 февраля, Генштаб страны потребовал от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. Он назвал это попыткой военного переворота и призвал сторонников выйти на площадь Республики.

«Это внутреннее дело Армении»,— сообщили журналистам в МИДе на просьбу прокомментировать события в Армении (цитата по «Интерфаксу»).

Кремль также назвал происходящее в Армении внутренним делом страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом отметил, что Москва с тревогой следит за ситуацией.

Сегодня Генштаб Армении выразил протест в связи с увольнением первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна, назвав это «антигосударственным и безответственным шагом». Накануне господин Хачатрян назвал несерьезными слова господина Пашиняна об эффективности ракет комплексов «Искандер». Никол Пашинян заявил, что расценивает требование Генштаба страны о его отставке как попытку военного переворота.

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Никол Пашинян ранее сказал журналистам на замечание экс-президента Сержа Саргсяна о том, что «Искандеры» могли бы использовать во время конфликта в Нагорном Карабахе: «А может, он ответит, почему стреляные ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%?» Издание yerevan.today попросило Тирана Хачатряна прокомментировать слова премьер-министра. СМИ утверждало, что заместитель главы Генштаба долго смеялся, а потом сказал: «Конечно, невозможно… Как?... "Искандер"?... Один выстрел?... На 10%?... Извините, но это несерьезно».

О ситуации в Армении — в материале “Ъ” «"У Пашиняна есть последний шанс уйти политическим путем без потрясений"».