Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна

Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил Генштаб страны. Он выразил протест в связи с увольнением первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Господин Пашинян назвал это попыткой военного переворота. Он призвал сторонников выйти на площадь Республики.

«В столь тяжелых условиях такое решение (об увольнении замглавы Генштаба.— “Ъ”) является антигосударственным и безответственным шагом. <...> Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо сносили нападки действующих властей против армии, однако всему есть предел. Вооруженные силы Армении с честью выполнили свой долг, бок о бок с народом дрались с врагом. Неэффективное управление действующих властей и серьезнейшие ошибки во внешней политике привели страну на грань гибели. <...> В связи с создавшейся ситуацией вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства РА, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах (Нагорный Карабах.—“Ъ”)»,— цитирует заявление Генштаба «Sputnik Армения».

Сам Никол Пашинян в ответ на это заявил, что речь идет о попытке военного переворота. «Считаю заявление Генштаба попыткой военного переворота. Я приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас»,— написал он в Facebok.

Первого заместителя начальника Генштаба ВС Тирана Хачатряна уволили после того, как он назвал несерьезными слова господина Пашиняна о невзорвавшихся ракетах комплексов «Искандер». В Минобороны при этом утверждали, что слова были вырваны журналистами из контекста.

23 февраля Никол Пашинян в интервью 1in.am прокомментировал заявление экс-президента Сержа Саргсяна, что Армения могла бы использовать «Искандер» на четвертый день войны в Нагорном Карабахе. «А может, он ответит, почему стреляные ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%?» — ответил господин Пашинян.