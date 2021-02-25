Кремль назвал ситуацию в Армении внутренним делом страны

Москва с тревогой следит за ситуацией в Ереване, но считает ее внутренним делом Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сегодня, 25 февраля, Генштаб страны потребовал от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. Он назвал это попыткой военного переворота и призвал сторонников выйти на площадь.

«Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. И считаем это исключительно внутренним делом Армении, нашего очень важного и близкого союзника в Закавказье. Мы призываем, естественно, всех к спокойствию. Полагаем что ситуация должна оставаться в конституционном поле»,— сказал господин Песков журналистам во время пресс-колла.

Он не стал отвечать на вопрос о том, может ли Россия стать посредником в урегулировании политической ситуации в Армении.

Ранее сегодня Генштаб Армении выразил протест в связи с увольнением первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна, назвав это «антигосударственным и безответственным шагом». Накануне господин Хачатрян назвал несерьезными слова господина Пашиняна о ракетах комплексов «Искандер». Никол Пашинян заявил, что расценивает требование Генштаба страны о его отставке как попытку военного переворота. Он призвал своих сторонников выйти на площадь Республики.

Никол Пашинян ответил журналистам на замечание экс-президента Сержа Саргсяна о том, что «Искандеры» могли бы использовать во время конфликта в Нагорном Карабахе: «А может, он ответит, почему стреляные ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%?». Издание yerevan.today попросило Тирана Хачатряна прокомментировать слова премьер-министра. СМИ утверждало, что замглавы Генштаба долго смеялся, а потом сказал: «Конечно, невозможно… Как?... "Искандер"?... Один выстрел?... На 10%?... Извините, но это несерьезно».