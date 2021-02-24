МИД РФ допустил асимметричный ответ на новые санкции ЕС

Если ЕС введет санкции в отношении России, Москва не оставит эти действия без ответа, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. При этом он уточнил, что речь о том, что Россия по своей инициативе разорвет отношения с ЕС, не идет.

«В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза РФ не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на эту ситуацию. Можно это называть асимметричным ответом, можно это называть как-то иначе, но, безусловно, без последствий такие действия не останутся»,— сказал господин Чижов в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

Какие именно меры может предпринять Брюссель, дипломат не уточнил. «Я думаю, что эти решения будут вряд ли особо впечатляющими по содержанию, но от этого они не становятся лучше. Все равно это еще один ухудшенный шанс в нормализации наших отношений»,— добавил он.

По информации источника ТАСС в Совете ЕС, персональные санкции в отношении России могут быть введены уже через неделю. «Сейчас идет активная работа над санкциями. Процесс, как ожидается, завершится максимум к 5 марта, и санкции вступят в силу»,— сказал собеседник агентства.

Отношения Москве и Брюсселя вновь ухудшились после задержания и суда над оппозиционером Алексеем Навальным. В начале февраля в Брюсселе заявили о намерении рассмотреть введение новых санкций в отношении России. 22 февраля главы МИДов стран ЕС договорились о введение ограничительных мер против ответственных за арест и приговор господину Навальному. Кто именно войдет в список, пока неизвестно. По информации Reuters, в него могут попасть главы СКР, Росгвардии, ФСИН и Генпрокуратуры.

О решении Брюсселя — в материале “Ъ” «Евросоюз договорился о санкциях, но не сказал — против кого».