Андреева проиграла Чжэн Циньвэнь в финале турнира WTA в Пекине
11.10.2026, 16:27
Российская теннисистка Мирра Андреева уступила представительнице Китая Чжэн Циньвэнь в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу китаянки. Андреева получила четвертый номер посева, а ее соперница попала в основную сетку благодаря специальному приглашению организаторов.
Для 19-летней Андреевой, занимающей пятое место в мировом рейтинге, это поражение не изменило ее статуса одной из ведущих теннисисток тура. В ее активе шесть титулов WTA в одиночном разряде. В июне она впервые выиграла турнир Большого шлема, став чемпионкой Открытого чемпионата Франции. В 2024 году Андреева также завоевала серебро Олимпиады в Париже в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.
24-летняя Чжэн Циньвэнь, располагающаяся на 54-й строчке рейтинга WTA, выиграла шестой титул в одиночном разряде. В 2024 году китаянка дошла до финала Australian Open, а также стала олимпийской чемпионкой в одиночном разряде на Играх в Париже.