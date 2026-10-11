Андреева проиграла Чжэн Циньвэнь в финале турнира WTA в Пекине

Для 19-летней Андреевой, занимающей пятое место в мировом рейтинге, это поражение не изменило ее статуса одной из ведущих теннисисток тура. В ее активе шесть титулов WTA в одиночном разряде. В июне она впервые выиграла турнир Большого шлема, став чемпионкой Открытого чемпионата Франции. В 2024 году Андреева также завоевала серебро Олимпиады в Париже в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.