Образцова показательная

Некоторые из этих ролей она так и не станцевала в Большом, и это неспроста. Природа одарила Образцову не только данными и миловидностью, но и четко ограниченным амплуа. Смена стилей, телесное преображение не ее конек, да и физическую беспомощность этой вышколенной балерине изобразить не по силам. Как бы она ни старалась, стреляющая глазками и аппетитно поводящая бедрышками женщина-кошечка — ну совсем не Кармен. И Маргариту Джона Ноймайера — умирающую, дрожащую, чуть не теряющую сознания,— не опознать в этой даме под вуалью, уверенно соблазняющей Армана. И Татьяна, в своем отчаянном рывке от Онегина твердо соблюдающая правила академизма (руки выстроены в правильную диагональ, опорная нога выворотна, «рабочая» — дотянута в battement tendu), явно сохраняет присутствие духа.