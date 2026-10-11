Премии исключают из статьи расходов

«Менеджер очень сильно задумается перед тем, как уходить в никуда. Это сейчас огромный риск. Даже в случае технологических специальностей на одну вакансию приходит до 1 тыс. откликов в течение буквально нескольких дней. И это работодатель тоже берет в расчет, когда принимает решение о сокращении бонусов либо отказе от них. В нашей компании мы их пересмотрели: процент уже идет от конкретной прибыли на конкретных топ-менеджеров, которые были к ней причастны»