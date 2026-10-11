Премии исключают из статьи расходов
Кто из сотрудников может рассчитывать на 13-ю зарплату
11.10.2026, 17:04
Новогоднего бонуса у многих не будет: каждая третья компания в стране отменила премии. Еще 20% руководителей пока отложили решение. Они объясняют ситуацию ухудшениями финансовых показателей, выяснили аналитики сервиса «Актион Бухгалтерия». А каждый десятый топ-менеджер составляет поименные списки: часть коллектива все-таки может рассчитывать на поощрение. Но кто?
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Годовая премия давно стала частью системы вознаграждения в компаниях. Многие работодатели сохраняли эту статью расходов неприкосновенной даже в самые трудные годы. Сейчас же даже если и удастся выделить бюджет, то придется благодарить коллектив в рассрочку, заметил генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян:
«Уже с февраля у ряда сотрудников часть премиальной составляющей зарплаты была урезана. Прошли оптимизации, поскольку, когда курс начал расти, продажи существенно просели. Что касается тринадцатой зарплаты, я буду делать все, чтобы сотрудникам ее выплатить. Возможно, не в полном объеме, а первую часть — в декабре, вторую — в январе».
У бизнеса не осталось запаса прочности, жалуются предприниматели: его подкосили повышенный налог на прибыль и сниженный порог обязательной уплаты НДС на упрощенке. Его в этом году опустили с 60 млн руб. до 20 млн руб. Ключевая ставка практически закрыла путь к кредитованию, инвестиционные проекты свернуты, а фонды оплаты труда раздулись.
Но если и платить большие деньги работникам, то это должны быть лучшие кадры, решила владелица производственного холдинга «Спектр-Пак» Юлия Васильцова и полностью поменяла команду топ-менеджеров:
«В этом году я сменила вообще весь управленческий контур. Потому что с прошлой командой невозможно было достичь желаемого масштаба. Так что в этом году мы очень сильно трансформируем компанию, меняем позиционирование и управленцев, набираем более сильных людей, которые могут идти с нами в новую стратегию.
Что касается премий, то их сумма снизилась на 20%, но все равно мы будем поощрять сотрудников».
Подписывая премиальные ведомости, работодатели выбирают разные стратегии. Одни компании решили выплатить вознаграждение только персоналу среднего звена и ниже, поскольку годовое поощрение для них — существенная прибавка. Другие, наоборот, выплачивают 13-ю зарплату только тем, кто лично закрыл успешные проекты.
Но и им можно урезать сумму, вряд ли сейчас какой-то недовольный сотрудник из-за этого решит уволиться, полагает основатель IT-интегратора AWG Александр Хачиян:
«Менеджер очень сильно задумается перед тем, как уходить в никуда. Это сейчас огромный риск. Даже в случае технологических специальностей на одну вакансию приходит до 1 тыс. откликов в течение буквально нескольких дней. И это работодатель тоже берет в расчет, когда принимает решение о сокращении бонусов либо отказе от них. В нашей компании мы их пересмотрели: процент уже идет от конкретной прибыли на конкретных топ-менеджеров, которые были к ней причастны»
Отрицательный финансовый результат в этом году зафиксировали 11 из почти 80 отраслей и направлений бизнеса. Хуже всего ситуация в металлургии (отрицательное сальдо — 270 млрд руб.). Судя по данным Росстата, плохи дела также у страховщиков, в сфере пассажирского транспорта, добычи угля и в автопроме. В последнем убытки превысили прибыль на 4 млрд руб. Если ситуация не выправится, то для некоторых компаний годовые премии за 2025-й могут стать вообще последними в их истории.