Российские полусредневесы разобрались по-домашнему

Бой в итоге получился любым ожиданиям вполне соответствующим. И у напористого Абдуллаева, и у исключительно техничного Агрбы в нем были свои моменты славы. Для судей — сплошной кошмар, потому что не ясно, на чем акцентировать внимание: на жесткости и плотности, контроле центра ринга или все-таки меткости и эффектности. Разобрались так. Один из трех арбитров отдал выигрыш с солидным перевесом — 117:111 — Абдуллаеву. Еще один такой же перевес разглядел у Агрбы. Больше остальных ощущениям отвечала третья карта. На ней значилось 115:113 в пользу Харитона Агрбы. Глава RCC Boxing Герман Титов вердикт посчитал справедливым. На его взгляд, Абдуллаев был агрессивнее, но Агрба — точнее. А точность в боксе, как ни крути,— наиболее понятный из критериев.