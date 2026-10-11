Российские полусредневесы разобрались по-домашнему
Победа над Зауром Абдуллаевым принесла Харитону Агрбе престижный пояс WBA
11.10.2026, 16:53
Российский боксер Харитон Агрба стал временным чемпионом и претендентом на звание просто чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Этот статус он завоевал благодаря победе по очкам в состоявшемся 10 октября в Екатеринбурге поединке над очень опытным соперником Зауром Абдуллаевым. Теперь Агрба может рассчитывать на бой против обладателя высшего в WBA титула — просто чемпиона — американца Гэри Антуана Расселла.
Промоутерская компания RCC Boxing устроила в Екатеринбурге очень редкое по нынешним, со всякими санкциями и ограничениями, временам для отечественного бокса мероприятие. На родине два российских бойца оспаривали очень престижный ранг. Было совершенно не понятно, есть ли тут в принципе фаворит. Котировались оппоненты примерно на равных. Кому-то казалось, что верх должен взять опыт, которого больше у Заура Абдуллаева. Дело в том, что он уже проводил без каких-либо оговорок топовые бои, пусть в предыдущей — до 61 кг — весовой категории. В ней Абдуллаев добился серьезных успехов и даже дважды бился за чемпионский пояс. Кому-то — что более молодой Харитон Агрба, чей стремительный взлет как раз, кажется, притормозили санкции, все-таки вариант поинтереснее.
Бой в итоге получился любым ожиданиям вполне соответствующим. И у напористого Абдуллаева, и у исключительно техничного Агрбы в нем были свои моменты славы. Для судей — сплошной кошмар, потому что не ясно, на чем акцентировать внимание: на жесткости и плотности, контроле центра ринга или все-таки меткости и эффектности. Разобрались так. Один из трех арбитров отдал выигрыш с солидным перевесом — 117:111 — Абдуллаеву. Еще один такой же перевес разглядел у Агрбы. Больше остальных ощущениям отвечала третья карта. На ней значилось 115:113 в пользу Харитона Агрбы. Глава RCC Boxing Герман Титов вердикт посчитал справедливым. На его взгляд, Абдуллаев был агрессивнее, но Агрба — точнее. А точность в боксе, как ни крути,— наиболее понятный из критериев.
Помимо звания временного чемпиона Харитону Агрбе в соответствии с регламентом досталось право на встречу с обладателем главного звания структуры, просто чемпиона. Им в данный момент является американский боец Гэри Антуан Расселл. Титул он завоевал в марте прошлого года, а защитил в феврале нынешнего, справившись с японцем Энди Хираокой. Проблема заключается в том, что, судя по свежим заявлениям Расселла, его в первую очередь интересует сейчас не защита пояса в поединке с официальным претендентом, а матч объединительный, с другим чемпионом. Уже известно, кого он считает соперником приоритетным. Это его соотечественник Шакур Стивенсон, чемпион Всемирной боксерской организации (WBO), без каких-либо оговорок суперзвезда современного бокса.