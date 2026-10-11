Групповая безответственность

GEA Refrigeration отказалась исполнить решение МКАС, сославшись на риск нарушения европейских санкций. После чего в апреле 2025-го «Судомеханизм» потребовал в Арбитражном суде Москвы солидарно взыскать 90,852 млн руб. с процентами с российских дочерних компаний немецкой GEA Group — ООО «Геа Рефрижерейшн Рус» и ООО «Геа Фарм Технолоджиз Рус». Истец полагал, что удержание средств нидерландским поставщиком не могло происходить без ведома материнской компании, к тому же GEA Group AG перераспределяла прибыль компаний внутри группы. «Судомеханизм» также указывал, что материнская компания предоставляла гарантии по контракту, участвовала в переговорах об урегулировании спора и рассматривала альтернативные способы поставки, а «Геа Рефрижерейшн Рус» принимала участие в надзоре за монтажом оборудования. Все это, по мнению «Судомеханизма», подтверждало согласованный характер действий компаний группы.