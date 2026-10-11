Пентагон скорректировал количество потерь за время войны с Ираном
11.10.2026, 16:29
Военное министерство США признало, что после начала операции против Ирана на Ближнем Востоке погибло больше военнослужащих, чем оно раньше заявляло. Об этом сообщают ведущие американские медиа, включая USA Today. Тем самым количество погибших возросло на 3 человека, до 21.
Информация о потерях была скорректирована в официальной базе потерь американских военнослужащих — Defense Casualty Analysis System — еще 10 октября.
Газета сообщает, что две смерти произошли по причинам, не связанным с ведением боевых действий. 46-летняя майор Сорффли Дэвиус умерла в Кувейте 6 марта. Причина смерти не называется. По сообщению представителя Пентагона, один военный моряк (его имя не упоминается) покончил с собой. Третья смерть, уточняет газета, произошла в рамках операции «Непоколебимая решимость» — кампании вооруженных сил США по борьбе с ИГИЛ (признано террористическим и запрещено в России).