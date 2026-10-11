Пентагон скорректировал количество потерь за время войны с Ираном

Газета сообщает, что две смерти произошли по причинам, не связанным с ведением боевых действий. 46-летняя майор Сорффли Дэвиус умерла в Кувейте 6 марта. Причина смерти не называется. По сообщению представителя Пентагона, один военный моряк (его имя не упоминается) покончил с собой. Третья смерть, уточняет газета, произошла в рамках операции «Непоколебимая решимость» — кампании вооруженных сил США по борьбе с ИГИЛ (признано террористическим и запрещено в России).