Россия осудила удары по аэропорту в Эр-Рияде
11.10.2026, 16:12
Россия осуждает атаку международного аэропорта в Эр-Рияде, которую власти Саудовской Аравии подтвердили вечером 10 октября. Министерство иностранных дел призывает стороны конфликта в зоне Аравийского полуострова полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
«Неизменной остается российская позиция о безальтернативности урегулирования любых кризисных ситуаций в регионе политико-дипломатическими средствами при обеспечении интересов всех без исключения расположенных в этом районе государств»,— указано в сообщении российского МИДа. По данным ведомства, россиян среди пострадавших нет.
По последним данным главного управления гражданской авиации Саудовской Аравии, погибли 12 человек, еще 309 получили ранения. Коалиция по поддержке легитимности в Йемене, которую возглавляет Саудовская Аравия, обвинила в нанесении ударов движение «Ансар Аллах» (хуситы), которое дважды атаковало аэропорт на этой неделе. Кроме того, хуситы объявили воздушное пространство над Саудовской Аравией «театром боевых действий» и неоднократно предостерегали авиакомпании от использования саудовских аэропортов.