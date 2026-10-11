МИД: данных о пострадавших при атаке на аэропорт в Эр-Рияде россиянах пока нет
11.10.2026, 16:54
Министерство иностранных дел России заявило, что согласно предварительным данным Посольства России в Саудовской Аравии среди пострадавших при атаке на международный аэропорт в Эр-Рияде россиян нет.
В результате массированного ракетного обстрела, произошедшего 10 октября, погибли 12 человек, включая граждан Саудовской Аравии, США, Бангладеш, Египта, Иордании, Сирии, Палестины и Судана. Более 300 человек получили ранения различной степени тяжести, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
В результате атаки серьезно пострадали терминалы №3 и №4 аэропорта имени короля Халида, которому был нанесен значительный материальный ущерб. Власти Саудовской Аравии обвинили в нападении йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы), которое ранее 5 октября объявило воздушное пространство Саудовской Аравии, кроме Мекки и Медины, зоной военных операций.
МИД России выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Ведомство также осудило атаку на гражданскую инфраструктуру и призвало участников конфликта на Аравийском полуострове отказаться от подобных ударов.