МИД: данных о пострадавших при атаке на аэропорт в Эр-Рияде россиянах пока нет

В результате массированного ракетного обстрела, произошедшего 10 октября, погибли 12 человек, включая граждан Саудовской Аравии, США, Бангладеш, Египта, Иордании, Сирии, Палестины и Судана. Более 300 человек получили ранения различной степени тяжести, некоторые из них находятся в критическом состоянии.