WSJ назвала отношения Зеленского и Трампа самыми низкими с февраля 2025 года
11.10.2026, 17:13
Отношения президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа максимально ухудшились с момента их перепалки на переговорах в Белом доме в феврале 2025 года, считает газета The Wall Street Journal. По оценке издания, США могут окончательно свернуть поддержку Киева, что последние полтора года пыталась предотвратить Европа.
По словам источника WSJ, Дональд Трамп на протяжении последнего месяца неоднократно просил Киев перестать атаковать российские НПЗ и выражал недовольство тем, что Владимир Зеленский отказывался пойти на уступки.
Издание пишет, что сейчас давление Вашингтона на Киев ограничено, поскольку поставки вооружения для ВСУ из США почти прекращены. Главная опасность для Украины, отмечает WSJ, заключается в том, что США после ухудшения отношений могут прекратить обмениваться разведданными. По информации Financial Times, американская сторона намекала на такой вариант развития событий на последних переговорах в Майами.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора вечером 9 октября договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынок. Решение, как писал Axios, вызвало недовольство со стороны Владимира Зеленского. Американский президент вскоре заявил, что Украине стоит найти нового лидера, который сможет вести переговоры.