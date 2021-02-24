Фигуранту дела о перекрытии дорог на акции запретили участвовать в массовых мероприятиях

Тверской районный суд Москвы в качестве меры пресечения для секретаря красноярского отделения незарегистрированной Либертарианской партии Глеба Марьясова избрал запрет определенных действий до 24 марта. Господин Марьясов обвиняется в перекрытии дорог в Москве во время акции 23 января в поддержку политика Алексея Навального.

До 24 марта Глебу Марьясову запрещено покидать квартиру с 20:00 до 08:00, участвовать в массовых мероприятиях или организовывать их, вести телефонные переговоры или пользоваться интернетом, отправлять и получать почтовую корреспонденцию, а также общаться с другими фигурантами дела без разрешения следователя. Свою вину он не признает.

Как сообщил «ОВД-Инфо», на выходе из Тверского суда активисту вручили повестку. Сейчас его везут в ГСУ МВД.

Глеб Марьясов стал первым фигурантом уголовного дела о приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения на акции 23 января (ч. 1 ст. 267 УК РФ). Ему грозит штраф до 300 тыс. руб. или один год лишения свободы. На самой акции господин Марьясов был задержан по административному делу и был арестован на 30 суток.

О последствиях акции — в материале “Ъ” «У сторонников Алексея Навального будет много дел».