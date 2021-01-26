У сторонников Алексея Навального будет много дел

Субботние акции протеста в поддержку Алексея Навального в понедельник обернулись уголовными делами. Речь идет о применении насилия к полицейским, хулиганстве, нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повреждении имущества и перекрытии улиц. А о вовлечении в митинги несовершеннолетних в понедельник посчитал необходимым высказаться президент РФ Владимир Путин. Источники “Ъ” в силовых структурах не исключают, что центральный аппарат СКР в ближайшее время возбудит новое уголовное дело о массовых беспорядках по аналогии с «московским делом» 2019 года. Правозащитники тем временем указывают на массовые нарушения прав задержанных.

Напомним, в минувшую субботу в 125 городах России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным правозащитников из «ОВД-Инфо», на акциях были задержаны 3770 человек, из них — 1481 в Москве. Однако СКР сообщает, что в территориальные отделы полиции Москвы были доставлены 1786 человек. Абсолютное большинство из них, 1295 человек, привлекли к административной по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации собрания, митинга, демонстрации, шествия). По ч. 6 той же статьи оштрафовали 217 человек, по ч. 8 — десять. Применялись и ст. 19.3 (неповиновение полиции; 16 человек), и ст. 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка; семь человек).

Полицию довели до слез

Известно минимум о 15 уголовных делах, возбужденных после протестов в субботу. По информации “Ъ”, в столичном управлении СКР возбудили шесть уголовных дел о применении насилия к полицейским (ст. 318 УК РФ), отметив, что «агрессивно настроенные граждане, участвовавшие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, руками и ногами, а также используя баллончики со слезоточивым газом, снежки и куски льда и даже автомобиль, причинили повреждения различной степени тяжести бойцам Росгвардии и полицейским, находившимся при исполнении обязанностей». Так, на Страстном бульваре неизвестные сорвали каску «Велес» с головы капитана полиции, который затем был избит и обратился к врачам с ушибом мягких тканей головы, кровоподтеками лица, грудины и левого бедра, а после оказания помощи продолжил службу. На Страстном после применения протестующими слезоточивого газа пострадал майор полиции. На Трубной площади (туда часть протестующих направилась после митинга на Пушкинской площади) от слезоточивого газа пострадали два капитана полиции.

Сообщается, что во время протеста в Москве всего пострадали 13 силовиков.

Одной из наиболее резонансных стычек протестующих и правоохранителей стала «драка чеченца с ОМОНом» (именно так инцидент называют очевидцы в соцсетях) на Пушкинской площади в Москве: молодой человек бил силовиков кулаками и ногами, а те его — дубинками. Оппоненту полицейских удалось скрыться. В воскресенье в Instagram к нему на чеченском языке обратился депутат Госдумы Адам Делимханов: «Как мы все знаем, в Москве и в регионах ходят какие-то шайтаны, делают митинги. Типа эти митингующие одобряют законы, по которым могут жениться мужик на мужике. Эти законы их устраивают, они просят эти законы принять в этом государстве. Нам такие вещи не подходят. Надеюсь, у нас такого никогда не будет… То, что ты сделал, преступление… Твой отец говорит, что ты не принимаешь позицию этих людей (протестующих). Если ты принимаешь их позицию, ты не должен ни от кого бегать, должен идти до конца вслед за ними. С тобой и с теми, кто с тобой эту позицию разделяет, мы умеем себя вести. Но если ты их позицию не признаешь, Рамзан-хаджи [Кадыров], наш падишах, сказал, что поможет тебе с тем, что касается закона, [как] только ты появишься… Если ты свяжешься с нами или как-то еще появишься, с решением твоего вопроса со стороны государства мы поможем». Позднее помощница господина Делимханова Татьяна Лазина сообщила журналистам, что депутат имел в виду исключительно правовую помощь, он встречался с родителями чеченского студента; они рассказали, что их сын оказался в месте столкновения «по неудачному стечению обстоятельств», Алексея Навального не поддерживает и в содеянном раскаивается.

Кроме видео с чеченским студентом, популярным стал снятый в Москве ролик, в котором молодая женщина выбирается из сугроба, сжимая в руках полицейскую дубинку: «Этот трофей я оставлю в любом случае», — говорит она. Сообщений, что полиция или СК ведут поиски этой участницы протеста, пока не поступало.

Зато уголовные дела по ст. 318 УК РФ уже возбуждены в Липецке (протестующий распылил в полицейских слезоточивый газ, после чего принес извинения и был отправлен под домашний арест на время следствия), Владимире (также распыление газа) и Петербурге (удар в лицо сотруднику ГИБДД). В Москве уголовные дела возбуждены в связи с хулиганством (ст. 213 УК) и умышленным повреждением имущества (ст. 167 УК): речь идет о повреждении служебного автомобиля Toyota Camry, который подвергся нападению протестующих на Цветном бульваре, были разбиты стекла, водитель был госпитализирован с травмой глаза.

В столице также ведется расследование уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК), так как 23 января на акцию, по данным минздрава, вышли минимум 19 человек, зараженных COVID-19. В Петербурге возбуждено уголовное дело против «неустановленных лиц», которые перекрыли дороги в центре города (ст. 267 УК), в Краснодаре — о хулиганстве (ст. 213 УК) в отношении активиста Владимира Егорова, который влез на постамент памятника «Основателям кубанской земли» (казак на коне) и надел на копыто коня трусы, после чего снял брюки и показал ягодицы. Господин Егоров, находясь в полиции, записал видео с извинениями.

«Не давали воду, еду и не пускали в туалет»

Многих задержанных в субботу отпустили из отделов полиции с обязательством о явке или без протокола, часть оставляли в ОВД до суда — в воскресенье или понедельник. Число таких задержанных не уточняется ни правозащитниками, ни МВД. К 25 января адвокаты стали публиковать информацию о нарушениях прав доверителей и «издевательствах»: «три дня не пускали в туалет по-большому», «держат в заложниках», «не дают еды и не пускают защитников», «в ОВД Южное Тушино в Москве держат мать двух годовалых близнецов», «ударили локтем в горло», «сидят в тесных коридорах много часов».

По данным «ОВД-Инфо», нарушения допустили полицейские «минимум в 39 городах».

Координаторы проекта получили 57 сообщений об избиении, в 55 отделах полиции у задержанных «брали отпечатки пальцев», в 25 «применяли насилие и пытки», в 20 «отбирали паспорт», в 19 не давали воду, еду и не пускали в туалет. В 24 отдела полиции были доставлены задержанные работавшие на акциях журналисты.

Адвокаты «Открытой России» (связана с Михаилом Ходорковским) сообщили, что в понедельник полиция начала отпускать задержанных во Владимире, которым «в течение двух суток не давали постельного белья, не кормили и не вызывали врача», а в Татарстане «издевались, раздевали и заставляли приседать». Группа помощи пострадавшим от административного преследования в Хабаровске сообщила, что из 65 задержанных в субботу 51 уже осужден по «митинговой» ст. 20.2 КоАП, остальные ожидают суда, в том числе по ст. 19.3 КоАП (неповиновение полиции). В Казани еще в воскресенье по видеосвязи было рассмотрено 144 дела об административных правонарушениях (143 человека оштрафованы, одно дело закрыто), в понедельник в суд поступили еще 59 дел.

Вечером 25 января Мосгорсуд отчитался о работе «после 23.01»: 30 административных арестов, 64 штрафа. «Размеры назначенных наказаний от 7 до 15 суток, административные штрафы от 10 тыс. до 250 тыс. руб. Всего в суды Москвы поступило 448 дел об административных правонарушениях».

Дела соберут со всей страны

Отдельное расследование центральный аппарат СКР ведет по уголовному делу «о вовлечении несовершеннолетних» в опасные для жизни действия (ст. 151.2 УК РФ). Следователи полагают, что на призывы в соцсетях к участию в несогласованных митингах отреагировали сотни школьников. Среди задержанных и доставленных в ОМВД столицы, отметим, оказались 187 несовершеннолетних. Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Татьяна Кузнецова в понедельник заявляла, что самому младшему из задержанных во время московского протеста в субботу было девять лет. О вовлечении несовершеннолетних в митинги в понедельник высказался и глава государства, подчеркнув, что «так поступают террористы, которые впереди себя гонят женщин и детей».

«Все имеют право выражать точку зрения, но в рамках закона,— прокомментировал протесты Владимир Путин.— Выходящее за рамки закона — опасно, это уже приводило к раскачке общества, от которой страдают все. Никто не должен прибегать к нарушению закона, стараясь защитить свои амбициозные политические цели».

После этого с похожими заявлениями о вовлечении детей в протесты выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава СПЧ Валерий Фадеев. «Несовершеннолетние имеют такое же право участвовать в мирном протесте, даже несогласованном, как и взрослые,— это регламентируется как ст. 31 Конституции РФ, так и Конвенцией ООН о защите прав детей»,— считает старший партнер правозащитного проекта «Апология протеста» Александр Передрук.

Источники “Ъ” в силовых структурах не исключают, что после того, как региональные следственные органы соберут первичные материалы, все они будут переданы в центральный аппарат СКР, где их объединят в одно дело, возбужденное в том числе по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки).

По жалобам на действия полицейских, превысивших полномочия 23 января, пока не возбуждено уголовных дел. В понедельник депутат Госдумы Александр Хинштейн потребовал этого в отношении силовика из Петербурга, ударившего в живот 54-летнюю Маргариту Юдину.

Женщину доставили в реанимацию, однако затем, как она заявила позже, перевели в обычную палату, чтобы обеспечить туда доступ руководителей петербургской полиции. Они просили пострадавшую простить обидчика (имя не раскрывается), который также принес извинения госпоже Юдиной. В понедельник с требованием возбудить в его отношении уголовное дело по ст. 286 УК РФ была создана петиция на Change.org, которую подписали более 5,5 тыс. человек за первые пять часов.

Мария Старикова, Николай Сергеев; корреспондентская сеть “Ъ”