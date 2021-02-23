В Москве задержан первый фигурант дела о перекрытии движения на акции 23 января

Секретаря красноярского отделения Либертарианской партии России (ЛПР) Глеба Марьясова задержали в Москве по делу о приведении в негодность транспортных средств и умышленном блокировании транспортных коммуникаций (ч. 1 ст. 267 УК РФ) на несогласованной акции 23 января. Его адвокат Дмитрий Захватов сообщил, что господин Марьясов свою вину не признает.

«Моему подзащитному Марьясову во время допроса в ГСУ МВД сообщили, что он стал подозреваемым по ч. 1 ст. 267 УК РФ. Суть претензий следователей к Марьясову не понятна и вину он, конечно, не признает»,— сказал господин Захватов ТАСС. Он сообщил, что Глеб Марьясов задержан, он находится в ИВС на Петровке. Суд по избранию ему меры пресечения назначен на 24 февраля.

Во время акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января несколько граждан перекрыли дороги и тротуары в районе Пушкинской площади в Москве, было остановлено дорожное движение и заблокированы транспортные коммуникации. Уголовное дело о воспрепятствовании движению транспорта и пешеходов также возбудили и после акций 31 января. По данным уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, на несогласованных акциях 23 января и в последующие дни в столице задержали около 5 тыс. человек.