Главные новости к утру 23 февраля

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он отметил боеспособность вооруженных сил, их владением новейшим оружием, а также поблагодарил всех военнослужащих за достойное исполнение своего долга.

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $66 за баррель. В последний раз цена Brent превышала отметку $66 в январе 2020 года. О восстановлении цен на нефть

В США число умерших от коронавируса превысило 500 тыс. человек. В стране объявлен пятидневный траур, приспущены все флаги. Число зараженных в США превышает 28 млн.

Статистика, графики и карты распространения COVID-19 Читать далее

В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности. До 10:00 вторника температура может опускаться ниже –30°C в столице, до –35°C — в области. До вечера 24 февраля действует предупреждение о гололедице.