Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении в День защитника Отечества отметил боеспособность вооруженных сил, их владением новейшим оружием. Он поблагодарил всех военнослужащих за достойное исполнение своего долга.

«Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно. Наша армия и флот умеют это делать. Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием»,— сказал господин Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Он поблагодарил военнослужащих и гражданский персонал вооруженных сил за достойное исполнение воинского долга. Владимир Путин также выразил благодарность ветеранам, назвав их «великим поколением, научившим нас, их потомков, побеждать и не сдаваться».

Президент отметил, что сегодня усиливается интерес молодого поколения к воинским специальностям. Он считает, что это говорит об укреплении авторитета вооруженных сил. «Все больше ребят считают службу по призыву важной для себя и нужной для родины. Многие призывники остаются в войсках, продолжают службу, идут в военные училища — на всю жизнь выбирают своей профессией, своим призванием защиту Отечества»,— сказал господин Путин.

19 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, президент присвоил воинские и специальные звания более 60 сотрудникам силовых ведомств.