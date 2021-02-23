Байден почтил память 500 тыс. умерших от коронавируса

Президент США Джо Байден почтил память 500 тыс. американцев, умерших от коронавируса. В стране объявлен пятидневный траур, приспущены все флаги. Число зараженных в США превышает 28 млн.

«Сегодня мы отмечаем поистине мрачную, душераздирающую веху — 571 тыс. умерших. За год пандемии умерло больше американцев, чем в Первой мировой войне, Второй мировой войне и Вьетнамской войне»,— сказал господин Байден, выступая в Белом доме.

Он заявил, что США не должны позволить этому продолжаться. Президент призвал американцев соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а, когда придет очередь, сделать прививку.

Ранее Джо Байден заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в США достигли 1,7 млн человек в день, поэтому обещание вакцинировать 100 млн человек за 100 дней президентства будет перевыполнено. Для вакцинации населения в США используются два препарата — Pfizer и Moderna.